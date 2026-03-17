Modžtaba Hamnei imenovao novog vojnog savjetnika i komandanta Revolucionarne garde

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) imenovao je bivšeg komandanta Revolucionarne garde Mohsena Rezaiija za svog vojnog savjetnika, prenijeli su u ponedjeljak iranski mediji.

- General Mohsen Rezaei imenovan je za vojnog savjetnika po nalogu vrhovnog komandanta ajatolaha Modžtabe Hamneija - objavila je novinska agencija Mehr, a informaciju su prenijeli i drugi mediji.

Niz važnih funkcija

Rezai (71) je ranije predvodio IRGC, ideološko krilo iranskih oružanih snaga, nakon čega je obavljao niz važnih funkcija unutar političkog sistema Irana.

Modžtaba Hamnei (56) početkom ovog mjeseca preuzeo je funkciju vrhovnog vođe, naslijedivši svog oca Alija Hamneija (Ali Khamenei), koji je, prema ranijim izvještajima, ubijen u američko-izraelskim napadima 28. februara.

Tokom mandata prethodnog vrhovnog vođe, funkciju vojnog savjetnika obavljao je Jahja Rahim Safavi (Yahya Rahim Safavi), ali za sada nije jasno da li je zadržao tu poziciju nakon promjena u vrhu vlasti.

Hamnei je poručio da zvaničnici i rukovodioci državnih institucija koji su imenovani za vrijeme njegovog oca trebaju "nastaviti obavljati svoje dužnosti".

Novi komadant IRGC-a

Novi komandant IRGC-a bit će Ahmad Vahidi, brigadni general Revolucionarne garde i bivši ministar odbrane. On je ranije predvodio elitnu jedinicu Kuds, zaduženu za operacije izvan Irana, a kasnije je obavljao i funkciju ministra unutrašnjih poslova.

Rezai, koji je decenijama prisutan u vrhu iranskog sigurnosnog aparata, smatra se jednim od glavnih stratega iranske vojne i regionalne politike, dok se Vahidi ubraja među najutjecajnije komandante Revolucionarne garde.