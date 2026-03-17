Modžtaba Hamnei odbio primirje sa Sjedinjenim Američkim Državama

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) odbio je prijedloge za smirivanje napetosti i uspostavljanje primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, otkrio je visoki iranski zvaničnik koji je želio ostati anoniman, prenosi Reuters.

Prema riječima tog zvaničnika, ajatolah Modžtaba Hamnei bio je "vrlo čvrst i ozbiljan" u svom stavu prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu tokom svoje prve sjednice posvećene vanjskoj politici.

Vrhovni vođa je na sastanku poručio da "nije vrijeme za mir sve dok Sjedinjene Države i Izrael ne budu bačeni na koljena, ne priznaju poraz i ne plate odštetu".

Zvaničnik nije pojasnio da li je Hamnei lično prisustvovao toj sjednici.