Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TVRDI IRANSKI ZVANIČNIK

Modžtaba Hamnei odbio primirje sa Sjedinjenim Američkim Državama

Na sastanku je poručio da "nije vrijeme za mir sve dok Sjedinjene Države i Izrael ne budu bačeni na koljena, ne priznaju poraz i ne plate odštetu".

Modžtaba Hamnei. Platforma X

M. Až.

17.3.2026

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) odbio je prijedloge za smirivanje napetosti i uspostavljanje primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama, otkrio je visoki iranski zvaničnik koji je želio ostati anoniman, prenosi Reuters.

Prema riječima tog zvaničnika, ajatolah Modžtaba Hamnei bio je "vrlo čvrst i ozbiljan" u svom stavu prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu tokom svoje prve sjednice posvećene vanjskoj politici.

Vrhovni vođa je na sastanku poručio da "nije vrijeme za mir sve dok Sjedinjene Države i Izrael ne budu bačeni na koljena, ne priznaju poraz i ne plate odštetu".

Zvaničnik nije pojasnio da li je Hamnei lično prisustvovao toj sjednici.

# IRAN
# SAD
# MOJTABA KHAMENEI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.