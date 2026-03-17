Hamnei za dlaku izbjegao smrt: Evo šta je napravio minutu prije udara rakete

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei za dlaku je izbjegao smrt u američko-izraelskom zračnom napadu. Svega nekoliko minuta prije udara projektila izašao je u vrt svoje rezidencije, što mu je, prema svemu sudeći, spasilo život, piše Telegraph.

Kako otkriva procurjela audiosnimka do koje su došli, Hamnei je bio jedna od glavnih meta napada 28. februara u 9:32 po lokalnom vremenu. Istim udarom ubijeni su njegov otac Ali Hamnei te niz ključnih ljudi iz vojnog i sigurnosnog vrha Islamske Republike.

U trenutku napada, izraelski balistički projektili Blue Sparrow pogodili su kompleks, dok je Modžtaba Hamnei u tom trenutku bio nakratko izvan zgrade, jer je, prema navodima izvora, "izašao u dvorište kako bi nešto obavio".

Poginuli brojni članovi porodice

Prvi detaljan uvid u događaje iznio je Mazaher Hoseini, šef protokola u uredu vrhovnog vođe, u obraćanju visokim klericima i zapovjednicima Islamske revolucionarne garde. Njegovo izlaganje, održano 12. marta u teheranskoj četvrti Qolhak, procurilo je u javnost i neovisno je potvrđeno.

Prema tim informacijama, Modžtaba Hamnei prošao je s lakšom povredom noge, no ostatak njegove porodice nije bio te sreće. Njegova supruga Zahra Hadad-Adel i njihov sin poginuli su na mjestu, dok je šogor Misbah al-Huda Bagheri Kani ubijen u razornom udaru koji je pogodio kat ispod - projektil je probio konstrukciju i usmrtio ga na licu mjesta.

U napadu je stradao i Mohamad Širazi, šef vojnog ureda vrhovnog vođe, čije je tijelo, prema Hoseinijevim riječima, bilo toliko uništeno da je identificirano tek po ‘nekoliko kilograma ostataka‘.

Napad je bio koordiniran i usmjeren na više točaka unutar istog kompleksa u kojem je živjela obitelj Hamnei i u kojem su se nalazile ključne prostorije za sastanke. U trenutku udara ondje se održavao sastanak najviših sigurnosnih dužnosnika. Među poginulima su i zapovjednik Revolucionarne garde Mohammad Pakpur te iranski ministar obrane Aziz Nasirzadeh.

Hoseini tvrdi da je operacija bila osmišljena kako bi se jednim udarom eliminiralo cijelo vodstvo i obitelj Hamnei. Pogođeni su stanovi na više razina, Modžtabin, šogorov, ali i stan njegovog brata Mostafe. On i supruga preživjeli su jer ih je od izravnog udara zaštitila ruševina koja se srušila oko njih.

Od tog dana novi se vrhovni vođa nije pojavio u javnosti. U 18 dana od izbora za vrhovnog vođu nije održao nijedan govor, a javnosti se obratio samo kratkom pisanom porukom pročitanom na državnoj televiziji.

To je dodatno potaknulo nagađanja o njegovu stvarnom zdravstvenom stanju. Među onima koji su to javno problematizirali je i Donald Tramp, koji je izjavio da nije jasno je li Hamnei uopće živ.

Otac je imao velike sumnje u Modžtabu

Sumnje dodatno pojačavaju i navodi američkih obavještajnih službi prema kojima je Ali Hamnei navodno imao ozbiljne rezerve prema tome da ga naslijedi vlastiti sin, smatrajući ga nedovoljno sposobnim za vođenje države. Unutar Irana, dio političkih i vojnih elita također se protivi takvom modelu nasljeđivanja, upozoravajući da podsjeća na monarhijski sustav koji je svrgnut Islamskom revolucijom 1979. godine.

Prema Hoseiniju, jedan od ključnih ciljeva napada bio je i Mohamad Širazi, jer je upravo on bio glavna poveznica između vojnog zapovjedništva i vrhovnog vođe. Njegovom likvidacijom napadači su, tvrdi, pokušali poremetiti lanac zapovijedanja i otežati brzu reorganizaciju vojske.

Život Modžtabe Hamneija i ranije je bio obilježen neobičnim epizodama. Kao 17-godišnjak nestao je na tjedan dana tijekom iransko-iračkog rata, da bi kasnije bio spašen, a tadašnji zapovjednici nisu ga smatrali posebno sposobnim vojnikom.

Godine 1998. boravio je u Londonu uz brojnu pratnju, uključujući i osobe povezane s iranskim obavještajnim strukturama, dok je njegova supruga ondje prolazila liječenje neplodnosti. Upravo su ona i njihov sin, rođen nakon tog putovanja, među žrtvama nedavnog napada, što cijelom događaju daje dodatnu osobnu i političku težinu, zaključuje Telegraph.