Albanski parlament proglasio Iran zemljom koja sponzoriše terorizam, odmah stigle pohvale iz Izraela

Parlament Albanije danas je usvojio rezoluciju kojom je iranska Revolucionarna garda proglašena terorističkom organizacijom, a Iran označen kao država koja sponzoriše terorizam.

Vladajuća Socijalistička partija istaknula je da rezolucija ima za cilj osudu državne podrške terorizmu i korištenja hibridnih taktika za destabilizaciju, uključujući cyber napade na suverene institucije.

Izvršna vlast Albanije naglasila je da ovo nije "daleki geopolitički problem", jer je zemlja direktno pogođena cyber napadima. Tirana je optužila Teheran za napade iz 2022. godine koji su poremetili informacijski sistem Vlade Albanije.

Također je istaknuto da je napad vjerovatno bio osveta Albaniji zbog toga što je bila domaćin članovima iranske opozicione organizacije. Nakon toga, Tirana je prekinula diplomatske odnose s Teheranom.

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sa'ar (Gideon Saar) pohvalio je premijera Albanije Edija Ramu i albanski parlament za usvajanje "historijske rezolucije" kojom je Islamska Republika Iran proglašena državnim sponzorom terorizma.

- Terorizam u svim svojim oblicima predstavlja jednu od najvećih prijetnji demokratskim društvima. Ovo je još jedan dokaz jasne moralne dimenzije albanske vanjske politike - naveo je Sa'ar na svom X nalogu.