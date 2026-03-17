Trampov čovjek dao ostavku zbog rata u Iranu: "Jasno je da smo ovaj rat započeli zbog pritiska Izraela"

Nakon dugog razmišljanja odlučio sam podnijeti ostavku na svoju dužnost direktora Nacionalnog centra za protuterorizam, s učinkom od danas.

- Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj zemlji i jasno je da smo ovaj rat započeli zbog pritiska Izraela i njegovog snažnog američkog lobija - dodao je.

- Ne mogu u dobroj vjeri podržati rat koji se trenutno vodi u Iranu - napisao je Džo (Joe) Kent u objavi na društvenim mrežama prije nekoliko minuta.

Glavni zvaničnik predsjednika SAD-a Donalda Trampa za protuterorizam podnio je ostavku zbog rata s Iranom, navodeći da ta zemlja nije predstavljala "neposrednu prijetnju" Sjedinjenim Državama.

Ne mogu u dobroj vjeri podržati rat koji se trenutno vodi u Iranu. Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj zemlji i jasno je da smo ovaj rat započeli zbog pritiska Izraela i njegovog snažnog američkog lobija.

Podržavam vrijednosti i vanjsku politiku s kojima ste izašli na izbore 2016., 2020. i 2024., a koje ste provodili u svom prvom mandatu. Do juna 2025. razumjeli ste da su ratovi na Bliskom istoku bili zamka koja je odnijela dragocjene živote naših sunarodnjaka i iscrpila bogatstvo i prosperitet naše zemlje.

U svom prvom mandatu razumjeli ste bolje nego ijedan suvremeni predsjednik kako odlučno primijeniti vojnu silu, a da nas ne uvučete u beskonačne ratove. To ste pokazali likvidacijom Kasema Soleimanija i porazom ISIS-a.

U ranoj fazi ove administracije, visoki izraelski zvaničnici i utjecajni članovi američkih medija proveli su kampanju dezinformiranja koja je u potpunosti potkopala vašu politiku "Amerika na prvom mjestu" i raspirila pro-ratno raspoloženje kako bi potaknula rat s Iranom. Ta ista skupina dovela vas je u zabludu da povjerujete kako Iran predstavlja neposrednu prijetnju Sjedinjenim Državama i da bi trebalo djelovati odmah, uz jasnu putanju prema brzoj pobjedi. To je bila laž i ista taktika kojom su Izraelci uvukli SAD u katastrofalni rat u Iraku koji je našu zemlju stajao života hiljadu naših najboljih muškaraca i žena. Ne smijemo ponovno napraviti tu pogrešku.

Kao veteran koji je bio raspoređen u borbenim misijama 11 puta i kao suprug poginule vojnikinje, koji je izgubio svoju voljenu suprugu Šenon u ratu koji je, po njegovim riječima, pokrenuo Izrael, ne mogu podržati slanje nove generacije u borbu i smrt u ratu koji ne donosi nikakvu korist američkom narodu niti opravdava cijenu u američkim životima.

Molim vas da razmislite o onome što radimo u Iranu i za koga to radimo. Sada je trenutak za hrabru akciju. Možete preokrenuti smjer i odabrati novi put za našu zemlju ili dopustiti da nastavimo kliziti prema propadanju i kaosu. Karte su u vašim rukama.

Bila mi je čast služiti u vašoj administraciji i služiti našoj velikoj naciji.

Joe Kent

Direktor, Nacionalni centar za protuterorizam"