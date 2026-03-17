Netanjahu: Ubistvo Laridžanija daje Irancima priliku da sruše vlast

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu govorio je o ciljanim ubistvima visokih iranskih zvaničnika tokom noći – Ali Laridžanija, šefa Savjeta za nacionalnu sigurnost, kao i komandanta iranskih snaga Basidž, navodeći da Izrael "podriva ovaj režim u nadi da će iranskom narodu dati šansu da ga svrgne".

U video obraćanju, Netanjahu je opisao Laridžanija kao "šefa Revolucionarne garde – te bande nasilnika koji zapravo vode Iran". Rekao je da je komandant Basidža Golam Reza Sulejmani bio "među njihovim pomagačima, koji su širili teror na ulicama Teherana i drugih gradova širom Irana protiv sopstvenog stanovništva".

Netanjahu je također otkrio da je dan ranije razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o saradnji sa američkim saveznicima u Zaljevu.

- Pomažemo našim američkim prijateljima u Zaljevu. Postoji saradnja između naših vazdušnih i pomorskih snaga, između mene, predsjednika Trampa, i njegovog tima. Pomoći ćemo i kroz indirektne napade, stvarajući ogroman pritisak na iranski režim, i kroz direktne operacije - rekao je Netanjahu.

Obraćanje je zaključio nagovještavajući dalje akcije: "Pred nama je još mnogo iznenađenja. Pametnom strategijom ćemo voditi rat. Nećemo ovdje otkriti sve naše strategije, ali kao što sam rekao – ima ih mnogo."