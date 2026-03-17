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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp nakon što su mu stigle odbijenice od NATO saveznika: "Ne treba nam ničija pomoć"

Zbog činjenice da smo imali takav vojni uspjeh, više nam "ne treba" niti želimo pomoć NATO zemalja, poručio je

Donald Tramp. Pool / AP

M. Až.

17.3.2026

Predsjednik SAD-a Donald Tramp ponovo je govorio o mogućem učešću NATO saveznika u deblokadi Hormuškog moreuza te je poručio kako je od većine zemalja dobio odbijenice.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je rekao da ga ovakav potez NATO članica ne iznenađuje.

- Većina naših NATO "saveznika" obavijestila je Sjedinjene Američke Države da se ne žele miješati u našu vojnu operaciju protiv terorističkog režima Irana na Bliskom istoku, uprkos činjenici da se gotovo svaka zemlja snažno slaže s onim što radimo i da se Iranu ni na koji način ne smije dozvoliti da posjeduje nuklearno oružje. Međutim, ne iznenađuje me njihova akcija, jer sam uvijek smatrao NATO, gdje trošimo stotine milijardi dolara godišnje štiteći te iste zemlje, jednosmjernom ulicom – mi ćemo ih zaštititi, ali oni neće ništa učiniti za nas, posebno u vrijeme potrebe - naveo je Tramp.

On je poručio kako im zbog toga i nije potrebna pomoć saveznika.

- Srećom, desetkovali smo iransku vojsku – njihova mornarica je nestala, njihove zračne snage su nestale, njihova protuzračna obrana i radar su nestali, a možda, što je najvažnije, njihovi lideri, na gotovo svim nivoima, su nestali i nikada više neće prijetiti nama, našim bliskoistočnim saveznicima ili svijetu! Zbog činjenice da smo imali takav vojni uspjeh, više nam "ne treba" niti želimo pomoć NATO zemalja – nikada je nismo željeli! Isto tako, Japan, Australija ili Južna Koreja. Zapravo, govoreći kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, daleko najmoćnije zemlje bilo gdje u svijetu, nije nam potrebna ničija pomoć - zaključio je američki predsjednik.

# NATO
# SAD
# DONALD TRUMP
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