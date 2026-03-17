Video / Izraelska vojska: Gađamo kontrolne tačke Basidža u Teheranu

Izraelska ratna avijacija u posljednjih nekoliko sati izvela je napade na pripadnike iranske paravojne formacije Basidž i njihove kontrolne tačke širom Teherana, saopćila je izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage objavile su snimak jednog od napada te navode da će naknadno objaviti dodatne detalje o operaciji.

Napadi na paravojne snage uslijedili su nakon noćnog izraelskog udara u Teheranu u kojem je ubijen zapovjednik Basidža Golamreza Solejmani (Gholamreza Soleimani), zajedno sa svojim zamjenikom i još nekoliko visokih oficira te jedinice, prema navodima izraelske vojske.