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ZRAČNI UDARI

Video / Izraelska vojska: Gađamo kontrolne tačke Basidža u Teheranu

Napadi na paravojne snage uslijedili su nakon noćnog izraelskog udara u Teheranu u kojem je ubijen zapovjednik Basidža

Snimak napada. Platforma X

M. Až.

17.3.2026

Izraelska ratna avijacija u posljednjih nekoliko sati izvela je napade na pripadnike iranske paravojne formacije Basidž i njihove kontrolne tačke širom Teherana, saopćila je izraelska vojska.

Izraelske odbrambene snage objavile su snimak jednog od napada te navode da će naknadno objaviti dodatne detalje o operaciji.

Napadi na paravojne snage uslijedili su nakon noćnog izraelskog udara u Teheranu u kojem je ubijen zapovjednik Basidža Golamreza Solejmani (Gholamreza Soleimani), zajedno sa svojim zamjenikom i još nekoliko visokih oficira te jedinice, prema navodima izraelske vojske.

# IZRAEL
# IRAN
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