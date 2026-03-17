Uzbuna u Izraelu: Očekuje se masovni noćni udar Hezbolaha

Izraelska vojska upozorila je u utorak poslijepodne da Hezbolah planira veći noćni raketni napad nego što je uobičajeno.

Izraelske odbrambene snage (IDF) poduzele su neuobičajenu mjeru i unaprijed upozorile civilno stanovništvo, nakon incidenta prošle srijede kada je vojska imala obavještajne podatke o mogućem pojačanom napadu Hezbolaha, ali tada nije na vrijeme upozorila građane, odnosno upozorenje nije stiglo dovoljno rano da se poduzmu dodatne mjere opreza.

U tom incidentu Hezbolah je povećao broj ispaljenih raketa sa oko 100 dnevno na čak 200.

IDF je naveo i da je u tom slučaju Hezbolah planirao ispaliti do 600 raketa na Izrael, ali da je taj napad spriječen preventivnim udarima ratnog zrakoplovstva.

Izraelska vojska dodaje da i ovog puta ratna avijacija djeluje punim intenzitetom kako bi pokušala spriječiti planirane napade Hezbolaha, ali je odlučeno da se izda opće upozorenje kako bi se civilno stanovništvo moglo pripremiti i, ako bude potrebno, poduzeti dodatne sigurnosne mjere.

Istovremeno, IDF navodi da je spreman za moguće napade Hezbolaha te da građani ne bi trebali podleći panici, ali bi trebali biti spremni i zadržati se u blizini sigurnih soba i skloništa.

Dodaje se i da bi se u napade mogao uključiti i Iran, ali se procjenjuje da glavna prijetnja u ovom trenutku dolazi od Hezbolaha.