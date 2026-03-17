Video / Netanjahu ismijavao glasine o svojoj smrti pa pokazao listu iranskih zvaničnika koje Izrael cilja

Tramp je, dodao je Hakabi, želio biti siguran "jer se vas dvojica predobro slažete".

- Predsjednik SAD-a Donald Tramp htio je da dođem i provjerim jesi li dobro - govori Hakabi kroz smijeh dok s Netanjahuom hoda kroz njegov ured.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u novoj videosnimci s američkim ambasadorom Majkom Hakabijem (Mike Huckabee) ismijavao je teorije zavjere o svojoj navodnoj smrti.

- Rukujemo se s pet prstiju na svakoj ruci - rekao je Netanjahu, aludirajući na lažne tvrdnje koje su se širile društvenim mrežama da su nedavne snimke generirane umjetnom inteligencijom jer su navodno prikazivale premijera s previše prstiju.

"Izbrisao dva imena"

Netanjahu je potom izvadio karticu za koju je rekao da sadrži popis visokih iranskih zvaničnika koje Izrael cilja.

- Danas sam izbrisao dva imena s te liste - rekao je, referirajući se na sekretara iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Alija Laridžanija (Ali Larijani) i zapovjednika Basidža Golamrezu Solejmanija (Gholamreza Soleimani), koji su ubijeni tokom noći.

- Ono što predsjednik i američke snage rade nevjerovatno je. I vrlo smo ponosni što stojimo rame uz rame s njima i uklanjamo ove luđake koji žele razviti nuklearno oružje i sredstva da ga isporuče u svaki američki grad nakon što unište Izrael - nastavio je Netanjahu.

- To se neće dogoditi. Mi ih eliminiramo - zaključio je.