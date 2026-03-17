Požar izbio u blizini američke ambasade u Bagdadu nakon napada dronom

U utorak navečer izbio je požar u blizini američke ambasade u iračkoj prijestolnici Bagdadu nakon napada dronom, javio je reporter Anadolu.

Kompleks ambasade bio je meta tri drona opremljena eksplozivom, rekao je reporter.

Protuzračni sistemi u kompleksu presreli su dva drona u zraku, dok je treći pogodio vanjski zid ambasade, dodao je.

Udaranje je izazvalo požar u blizini kompleksa.

Iračke vlasti još nisu dale komentar na incident.

Prije požara, u Bagdadu je odjeknula snažna eksplozija, a izvještaji navode da je američka ambasada aktivirala svoj protuzračni sistem nakon eksplozije.

Ranije u utorak, grupa koja se naziva Islamski otpor u Iraku saopćila je da je u jednom danu izvela 21 raketni i dron napad na američke baze u Iraku i regionu.

Ovo se desilo dok SAD i Izrael nastavljaju zajedničku ofanzivu na Iran od 28. februara, pri čemu je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, kao i Jordan, Irak i zemlje Zaljeva, za koje tvrdi da ciljaju američke vojne objekte, izazivajući žrtve i štetu na infrastrukturi.