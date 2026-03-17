Turski ministar vanjskih poslova započinje regionalnu diplomatsku turneju usmjerenu na okončanje rata na Bliskom istoku

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan najavio je u utorak da će od srijede započeti turneju po zemljama regiona kako bi razgovarao o mogućim koracima za zaustavljanje rata na Bliskom istoku.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Ankari s kanadskom ministricom vanjskih poslova Anitom Anand nakon njihovog sastanka u Ministarstvu vanjskih poslova, Fidan je rekao da su politička ubistva usmjerena na iranske zvaničnike i političke ličnosti nezakonite radnje izvan uobičajenih pravila ratovanja i da moraju odmah prestati.

Dalje je naveo da se rat počeo širiti na Liban te da postaje sve složenija situacija u Iraku, dodajući da traju napori Turske da ukloni ono što je opisao kao katastrofu rata koja visi nad islamskim svijetom.

Fidan je dodao da je cilj predstojeće turneje prenijeti poruke turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i podijeliti procjene i prijedloge Turske o tome kako se regionalni mir može učiniti trajnim.

Ministar vanjskih poslova je također naveo da je razgovarao s brojnim zapadnim i istočnim kolegama, razmjenjujući stavove i procjenjujući razvoj situacije.

- Naš cilj je isti, prostor u kojem svi žive unutar svojih granica u sigurnosti i suverenitetu, gdje Palestinci imaju svoju državu, i gdje Iran, Arapi i svi mi živimo u miru, stabilnosti i sigurnosti - rekao je.

- To je moguće. Imamo tu viziju i nastavit ćemo raditi na njoj s velikom odlučnošću - dodao je.