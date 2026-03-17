Video / Iran prvi put od početka rata upotrijebio ovu raketu: U toku napadi na Izrael i zemlje Zaljeva

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, u okviru 59. talasa operacije "Pravo obećanje 4", te da je u napadu prvi put korišćena napredna raketa "Hadž Kasem".

IRGC je naveo da je njihov napad bio usmjeren na izraelske položaje u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, prenosi iranska televizija Pres.