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POKRENUT NOVI VAL NAPADA

Video / Iran prvi put od početka rata upotrijebio ovu raketu: U toku napadi na Izrael i zemlje Zaljeva

U saopštenju se navodi da su meta napada bile i regionalne američke baze

Raketa Hadž Kasem. Platforma X

M. Až.

17.3.2026

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, u okviru 59. talasa operacije "Pravo obećanje 4", te da je u napadu prvi put korišćena napredna raketa "Hadž Kasem".

IRGC je naveo da je njihov napad bio usmjeren na izraelske položaje u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, prenosi iranska televizija Pres.

U saopštenju se navodi da su meta napada bile i regionalne američke baze: Al Udeid u Kataru, Ali al Salem u Kuvajtu, Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Šeik Isa u Bahreinu i Erbil u Iraku.

# IZRAEL
# IRAN
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