Zaljevske države vrše pritisak na SAD da ne prekida rat s Iranom dok ga trajno ne oslobodi

Zaljevske arapske države nisu tražile od Sjedinjenih Američkih Država da uđu u rat protiv Irana, ali mnoge sada traže da se ne stane na pola puta, ostavljajući Islamsku Republiku Iran još sposobnom da ugrožava naftnu životnu liniju Zaljeva i ekonomije koje od nje zavise, rekli su za Reuters tri izvora iz Zaljeva.

Istovremeno, ti izvori i pet zapadnih i arapskih diplomata kazali su da Washington vrši pritisak na zaljevske države da se pridruže američko-izraelskom ratu.

Regionalna podrška

Prema trojici njih, Donald Tramp (Trump) želi pokazati regionalnu podršku kampanji kako bi ojačao njen međunarodni legitimitet, kao i podršku kod kuće.

- Postoji široko rasprostranjen osjećaj širom Zaljeva da je Iran prešao svaku crvenu liniju sa svakom zaljevskom državom. U početku smo ih branili i protivili se ratu. Ali kada su počeli usmjeravati napade na nas, postali su neprijatelj. Ne postoji drugi način da ih klasificiramo - rekao je Abdulaziz Sager, predsjednik saudijskog Gulf Research Centra i osoba upoznata s razmišljanjem vlade.

Teheran je već pokazao svoj domet napadima raketama i dronovima na aerodrome, luke, naftna postrojenja i komercijalne centre u šest zaljevskih država, dok je istovremeno ometao plovidbu kroz Hormuški moreuz – arteriju kojom prolazi oko jedne petine svjetske nafte i koja predstavlja temelj ekonomija Zaljeva.

Napadi su dodatno pojačali strahove u Zaljevu da bi ostavljanje Iranu bilo kakvog značajnog ofanzivnog naoružanja ili kapaciteta za proizvodnju oružja moglo ohrabriti Teheran da drži energetske tokove regiona kao taoca kad god porastu tenzije.

Kako je rat ušao u treću sedmicu, uz intenziviranje američkih i izraelskih zračnih udara i iranske napade na američke baze i civilne ciljeve širom Zaljeva, jedan izvor iz Zaljeva rekao je da je raspoloženje među liderima jasno: Donald Tramp bi trebao sveobuhvatno oslabiti iranske vojne kapacitete.

Alternativa, kako je naveo, je život pod stalnom prijetnjom. Ukoliko Iran ne bude ozbiljno oslabljen, nastavit će držati region u šaci.

Pretežno šiitski Iran često je gledao na svoje sunitske arapske susjede u Zaljevu, bliske saveznike Sjedinjenih Američkih Država koji ugošćuju američke vojne baze, sa dubokim nepovjerenjem, iako su odnosi sa Katarom i Omanom uglavnom bili manje napeti.

Tokom godina, Iran i njegovi regionalni saveznici optuživani su za napade na energetska postrojenja u Zaljevu, uključujući napad 2019. godine na saudijska naftna postrojenja Abqaiq i Khurais – za koji je Iran negirao odgovornost – a koji je prepolovio saudijsku proizvodnju i uzdrmao energetska tržišta.

Veći rizik

Za lidere Zaljeva, nečinjenje sada predstavlja veći rizik.

Učinak iranskih napada ovog mjeseca nadilazi konkretnu materijalnu štetu – ne samo da remeti tokove nafte nego i narušava teško stečenu sliku stabilnosti i sigurnosti na kojoj su zaljevske zemlje gradile pokušaje širenja trgovine i turizma te smanjenja zavisnosti od izvoza fosilnih goriva.

- Ako se Amerikanci povuku prije nego što posao bude završen, mi ćemo ostati da se sami suočimo s Iranom - rekao je Sager.