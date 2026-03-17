SAD guraju Siriju u obračun s Hezbolahom: Damask strahuje od uvlačenja u regionalni rat

Sjedinjene Američke Države ohrabrile su Siriju da razmotri mogućnost slanja svojih snaga u istočni Liban kako bi pomogla u razoružavanju Hezbolaha, ali Damask oklijeva da se upusti u takvu misiju zbog straha da bi mogao biti uvučen u širi sukob na Bliskom istoku i izazvati sektaške napetosti, piše Reuters.

Prijedlog koji je upućen sirijskoj vladi, savezniku SAD-a, odražava pojačane napore da se razoruža Hezbolah, koji je 2. marta otvorio vatru na Izrael u podršci Teheranu, što je dovelo do izraelske ofanzive u Libanu.

Prije napada Hezbolaha, vrijedi napomenuti, Izrael je u više navrata kršio dogovoreni prekid vatre nastavkom granatiranja južnog Libana.

Ideja o ovakvom potezu prvi put je razmatrana prošle godine između američkih i sirijskih zvaničnika, a ponovo su je pokrenuli američki zvaničnici otprilike u vrijeme kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli rat protiv Irana.

Uprkos dugogodišnjem neprijateljstvu prema Hezbolahu i Teheranu, koji su tokom sirijskog građanskog rata podržavali Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), sirijski predsjednik Ahmed al-Šara (Ahmed al-Sharaa) od početka američko-izraelskih zračnih udara na Iran 28. februara postupa oprezno.

Jedan izvor, visoki sirijski zvaničnik, rekao je da su Damask i njegovi arapski saveznici usaglasili stav da Sirija ostane po strani u ratu i da preduzima isključivo odbrambene mjere.

Od početka februara Damask je rasporedio raketne jedinice i hiljade vojnika duž libanske granice, naglašavajući da je riječ o odbrambenim potezima.

Libanski predsjednik Džozef Aun (Joseph Aoun) održao je bilateralni sastanak sa Ahmedom al-Šarom, kao i trilateralni razgovor u kojem je učestvovao i predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron). Tokom tog sastanka Ahmed al-Šara je poručio da Sirija poštuje suverenitet Libana i da nema planove za intervenciju, saopćila je predsjednička kancelarija.