Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TENZIJE NE PRESTAJU

SAD guraju Siriju u obračun s Hezbolahom: Damask strahuje od uvlačenja u regionalni rat

Od početka februara Damask je rasporedio raketne jedinice i hiljade vojnika duž libanske granice, naglašavajući da je riječ o odbrambenim potezima

Al Šara i Tramp. Platforma X

A. O.

17.3.2026

Sjedinjene Američke Države ohrabrile su Siriju da razmotri mogućnost slanja svojih snaga u istočni Liban kako bi pomogla u razoružavanju Hezbolaha, ali Damask oklijeva da se upusti u takvu misiju zbog straha da bi mogao biti uvučen u širi sukob na Bliskom istoku i izazvati sektaške napetosti, piše Reuters.

Prijedlog koji je upućen sirijskoj vladi, savezniku SAD-a, odražava pojačane napore da se razoruža Hezbolah, koji je 2. marta otvorio vatru na Izrael u podršci Teheranu, što je dovelo do izraelske ofanzive u Libanu.

Prije napada Hezbolaha, vrijedi napomenuti, Izrael je u više navrata kršio dogovoreni prekid vatre nastavkom granatiranja južnog Libana.

Ideja o ovakvom potezu prvi put je razmatrana prošle godine između američkih i sirijskih zvaničnika, a ponovo su je pokrenuli američki zvaničnici otprilike u vrijeme kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli rat protiv Irana.

Uprkos dugogodišnjem neprijateljstvu prema Hezbolahu i Teheranu, koji su tokom sirijskog građanskog rata podržavali Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), sirijski predsjednik Ahmed al-Šara (Ahmed al-Sharaa) od početka američko-izraelskih zračnih udara na Iran 28. februara postupa oprezno.

Jedan izvor, visoki sirijski zvaničnik, rekao je da su Damask i njegovi arapski saveznici usaglasili stav da Sirija ostane po strani u ratu i da preduzima isključivo odbrambene mjere.

Od početka februara Damask je rasporedio raketne jedinice i hiljade vojnika duž libanske granice, naglašavajući da je riječ o odbrambenim potezima.

Libanski predsjednik Džozef Aun (Joseph Aoun) održao je bilateralni sastanak sa Ahmedom al-Šarom, kao i trilateralni razgovor u kojem je učestvovao i predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron). Tokom tog sastanka Ahmed al-Šara je poručio da Sirija poštuje suverenitet Libana i da nema planove za intervenciju, saopćila je predsjednička kancelarija.

Navodi se da Liban koordinira sa Sirijom u vezi s graničnim pitanjima, ali da pitanje Hezbolaha nikada nije bilo predmet razgovora sa Damaskom.

Libanska vojska saopćila je da komunikacija sa Sirijom ostaje otvorena “u okviru rješavanja pitanja granice i zajedničkih sigurnosnih izazova”, s ciljem sprečavanja incidenata i očuvanja stabilnosti u pograničnom području.

Premijer Navav Salam (Nawaf Salam) rekao je da mu je Ahmed al-Šara prenio kako “ojačavanje vojne prisutnosti duž sirijsko-libanske granice ima isključivo za cilj jačanje kontrole granice i očuvanje unutrašnje sigurnosti Sirije”, te je naglasio važnost nastavka koordinacije.

Džozef Aun vodi politiku usmjerenu ka razoružavanju Hezbolaha, ali vlasti u Bejrutu djeluju oprezno, s obzirom na to da Hezbolah raspolaže snažnim arsenalom i ima značajnu podršku među libanskim šiitskim muslimanima.

Ahmed al-Šara je izjavio da podržava napore Džozefa Auna u cilju razoružavanja Hezbolaha.

# SIRIJA
# BASHAR AL-ASSAD
# LIBAN
# HEZBOLLAH
# SAD
# AHMED AL-SHARAA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.