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THE GUARDIAN OTKRIVA

Britanija znala za napredak s Iranom, ali SAD ipak krenuo u napad: Tajni pregovori otkrivaju propuštenu šansu za mir

Vitkofa i Kušnera smo smatrali izraelskim sredstvima koja vuku predsjednika u rat iz kojeg želi izać, rekao je

Džonatan Pauel. Wikipedia

A. O.

17.3.2026

Britanski list The Guardian otkriva da je britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Džonatan Pauel (Jonathan Powell) prisustvovao završnim razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana te ocijenio da je ponuda Teherana o nuklearnom programu dovoljno značajna da spriječi nagli ulazak u rat.

Prema izvorima, Pauel je smatrao da je u Ženevi ostvaren napredak i da je sporazum koji je Iran ponudio bio “iznenađujući”.

Samo dva dana nakon završetka razgovora, i nakon što je dogovoren termin nove runde tehničkih pregovora u Beču, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napad na Iran.

Tri izvora potvrdila su Pauelovo prisustvo na pregovorima i njegovo detaljno poznavanje njihovog toka. Jedan od njih naveo je da se nalazio u rezidenciji omanskog ambasadora u Colognyju, gdje je djelovao kao savjetnik, što ukazuje na širu zabrinutost zbog nivoa stručnosti američke delegacije koju su predstavljali zet Donalda Trampa (Donald Trump), Džared Kušner (Jared Kushner), i njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff).

Tehnička ekspertiza 

Kušner i Vitkof su na razgovore u Ženevu pozvali Rafaela Grosija (Rafael Grossi), generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kako bi pružio tehničku ekspertizu, iako je Kušner kasnije tvrdio da on i Vitkof imaju prilično duboko razumijevanje ključnih pitanja.

Nuklearni stručnjaci su kasnije ocijenili da su Vitkofove izjave o iranskom nuklearnom programu sadržavale osnovne greške.

Pauel, koji ima dugogodišnje iskustvo u posredovanju, prema riječima jednog izvora doveo je sa sobom i stručnjaka. Jedan zapadni diplomat rekao je:

- Džonatan je mislio da se može postići sporazum, ali Iran još nije bio spreman, posebno kada je riječ o inspekcijama UN-a nad njegovim nuklearnim lokacijama".

Bivši zvaničnik, upoznat s razgovorima u Ženevi putem učesnika, kazao je:

- Vitkof i Kušner nisu doveli tehnički tim SAD-a sa sobom. Koristili su Grossija kao svog tehničkog stručnjaka, ali to nije njegov posao. Zato je Džonatan Pauel doveo svoj tim. Britanski tim je bio iznenađen onim što su Iranci stavili na stol. To nije bio kompletan sporazum, ali je bio napredak i malo je vjerovatno da je to bila Iranska konačna ponuda. Britanski tim je očekivao da će se sljedeća runda pregovora nastaviti na osnovu napretka u Ženevi".

Ta naredna runda pregovora trebala je biti održana u Beču u ponedjeljak, 2. marta, ali do nje nikada nije došlo. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su opći napad dva dana ranije.

Prisustvo Pauela u Ženevi, kao i njegovi raniji sastanci u istom švicarskom gradu, djelimično objašnjavaju zašto britanska vlada nije bila spremna podržati američki napad na Iran, što je dovelo britansko-američke odnose pod ozbiljan pritisak.

Velika Britanija nije imala uvjerljive dokaze o neposrednoj prijetnji iranskim raketnim napadom na Evropu niti o tome da Iran posjeduje nuklearno oružje. Ovo je prvi put da je jasno da je bila toliko blisko uključena u razgovore i da je imala osnov za procjenu jesu li diplomatske opcije iscrpljene i da li je američki napad bio nužan.

Umjesto toga, London je napad ocijenio nezakonitim i preuranjenim, jer je Pauel smatrao da je i dalje otvoren put ka pregovaračkom rješenju dugotrajnog pitanja – kako Iran može uvjeriti Sjedinjene Američke Države da ne teži nuklearnom oružju.

Bez komentara 

Downing Street odbio je komentarisati Pauelovo prisustvo razgovorima u Ženevi i njegov stav o njima.

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) više puta je bio na meti kritika Donalda Trampa zbog nedostatka podrške američkom napadu, uključujući i početno odbijanje da se američkoj vojsci dozvoli korištenje britanskih baza. 

Kasnije je to dopušteno isključivo u odbrambene svrhe, nakon što je Iran napao britanske saveznike u Zaljevu.

Donald Tramp je upozorio da bi to moglo imati negativne posljedice po NATO ako evropske članice ne odgovore na njegov poziv da pomognu u otvaranju Hormuškog moreuza, zahtjev koji je odbijen.

Indirektne razgovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi posredovao je omanski ministar vanjskih poslova Badr bin Hamad Al Busajdi (Badr bin Hamad Al Busaidi).

Diplomati iz Zaljeva nisu precizirali na osnovu čega je Pauel dobio pristup pregovorima, ali to može biti rezultat odnosa koje je godinama gradio sa Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući i period kada je bio šef kabineta Tonija Blera (Tony Blair).

Britanski zvaničnici su kasnije istakli da ih je impresioniralo što je Iran bio spreman da sporazum bude trajan i, za razliku od nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, bez rokova ili klauzula koje bi ograničenja njegovog programa činile privremenim.

Iran se također obavezao da će pod nadzorom IAEA unutar zemlje smanjiti zalihe visoko obogaćenog urana za 400 kilograma, te je dogovoreno da ubuduće neće stvarati nove zalihe.

U završnoj fazi pregovora Iran je pristao na pauzu u domaćem obogaćivanju u trajanju od tri mjeseca do pet godina, ali su Sjedinjene Američke Države, nakon konsultacija s Donaldom Trampom, tražile desetogodišnju pauzu. U praksi, Iran nije ni imao kapacitete za domaće obogaćivanje nakon bombardovanja postrojenja 2025. godine.

Nuklearni program 

Iran je, prema riječima posrednika, ponudio i ono što su opisali kao ekonomsku bonanzu, dajući Sjedinjenim Američkim Državama mogućnost učešća u budućem civilnom nuklearnom programu.

Zauzvrat bi gotovo 80 posto ekonomskih sankcija protiv Irana bilo ukinuto, uključujući i zamrznutu imovinu u Kataru, što je zahtjev koji je Teheran iznio još tokom pregovora 2025. godine.

Omanski posrednik smatrao je da je ponuda o nultom skladištenju visoko obogaćenog urana predstavljala ključni proboj i znak da je sporazum nadohvat ruke, piše The Guardian.

Mišljenja se razilaze o tome da li je Kušner napustio pregovore ostavljajući utisak da bi Donald Tramp podržao postignuto, ili su američki pregovarači znali da će biti potreban znatno veći ustupak kako bi Tramp odustao od rata kao opcije.

Jedan diplomat upoznat s razgovorima rekao je:

- Vitkofa i Kušnera smo smatrali izraelskim sredstvima koja vuku predsjednika u rat iz kojeg želi izaći".

# TEHERAN
# RAT
# SAD
# DONALD TRUMP
# JONATHAN POWELL
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