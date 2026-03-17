Britanija znala za napredak s Iranom, ali SAD ipak krenuo u napad: Tajni pregovori otkrivaju propuštenu šansu za mir

Britanski list The Guardian otkriva da je britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost Džonatan Pauel (Jonathan Powell) prisustvovao završnim razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana te ocijenio da je ponuda Teherana o nuklearnom programu dovoljno značajna da spriječi nagli ulazak u rat.

Prema izvorima, Pauel je smatrao da je u Ženevi ostvaren napredak i da je sporazum koji je Iran ponudio bio “iznenađujući”.

Samo dva dana nakon završetka razgovora, i nakon što je dogovoren termin nove runde tehničkih pregovora u Beču, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napad na Iran.

Tri izvora potvrdila su Pauelovo prisustvo na pregovorima i njegovo detaljno poznavanje njihovog toka. Jedan od njih naveo je da se nalazio u rezidenciji omanskog ambasadora u Colognyju, gdje je djelovao kao savjetnik, što ukazuje na širu zabrinutost zbog nivoa stručnosti američke delegacije koju su predstavljali zet Donalda Trampa (Donald Trump), Džared Kušner (Jared Kushner), i njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff).

Tehnička ekspertiza

Kušner i Vitkof su na razgovore u Ženevu pozvali Rafaela Grosija (Rafael Grossi), generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kako bi pružio tehničku ekspertizu, iako je Kušner kasnije tvrdio da on i Vitkof imaju prilično duboko razumijevanje ključnih pitanja.

Nuklearni stručnjaci su kasnije ocijenili da su Vitkofove izjave o iranskom nuklearnom programu sadržavale osnovne greške.

Pauel, koji ima dugogodišnje iskustvo u posredovanju, prema riječima jednog izvora doveo je sa sobom i stručnjaka. Jedan zapadni diplomat rekao je:

- Džonatan je mislio da se može postići sporazum, ali Iran još nije bio spreman, posebno kada je riječ o inspekcijama UN-a nad njegovim nuklearnim lokacijama".

Bivši zvaničnik, upoznat s razgovorima u Ženevi putem učesnika, kazao je:

- Vitkof i Kušner nisu doveli tehnički tim SAD-a sa sobom. Koristili su Grossija kao svog tehničkog stručnjaka, ali to nije njegov posao. Zato je Džonatan Pauel doveo svoj tim. Britanski tim je bio iznenađen onim što su Iranci stavili na stol. To nije bio kompletan sporazum, ali je bio napredak i malo je vjerovatno da je to bila Iranska konačna ponuda. Britanski tim je očekivao da će se sljedeća runda pregovora nastaviti na osnovu napretka u Ženevi".

Ta naredna runda pregovora trebala je biti održana u Beču u ponedjeljak, 2. marta, ali do nje nikada nije došlo. Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su opći napad dva dana ranije.

Prisustvo Pauela u Ženevi, kao i njegovi raniji sastanci u istom švicarskom gradu, djelimično objašnjavaju zašto britanska vlada nije bila spremna podržati američki napad na Iran, što je dovelo britansko-američke odnose pod ozbiljan pritisak.

Velika Britanija nije imala uvjerljive dokaze o neposrednoj prijetnji iranskim raketnim napadom na Evropu niti o tome da Iran posjeduje nuklearno oružje. Ovo je prvi put da je jasno da je bila toliko blisko uključena u razgovore i da je imala osnov za procjenu jesu li diplomatske opcije iscrpljene i da li je američki napad bio nužan.

Umjesto toga, London je napad ocijenio nezakonitim i preuranjenim, jer je Pauel smatrao da je i dalje otvoren put ka pregovaračkom rješenju dugotrajnog pitanja – kako Iran može uvjeriti Sjedinjene Američke Države da ne teži nuklearnom oružju.

Bez komentara

Downing Street odbio je komentarisati Pauelovo prisustvo razgovorima u Ženevi i njegov stav o njima.

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) više puta je bio na meti kritika Donalda Trampa zbog nedostatka podrške američkom napadu, uključujući i početno odbijanje da se američkoj vojsci dozvoli korištenje britanskih baza.