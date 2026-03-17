Tramp putem Fox Newsa poslao poruku da je saradnik koji je dao ostavku svakako trebao biti otpušten

Direktor američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma (NCTC), Džo Kent (Joe Kent), podnio je ostavku na tu funkciju zbog ulaska Sjedinjenih Američkih Država u rat s Iranom, dok administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) sada, kako se navodi, pokušava kontrolisati štetu putem Fox Newsa. Ova medijska kuća, koja se tradicionalno smatra bliskom republikancima, objavila je da je Kent “svakako trebao dobiti otkaz” te da je ostavkom samo “preduhitrio neminovno”. U izvještaju Fox Newsa navodi se i da je Kent često dijelio povjerljive informacije s medijima, kao i da je zbog tih optužbi bio uklonjen iz povjerljivih brifinga s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država.

Prema tim navodima, iz Bijele kuće je stigla direktiva da se Kent smijeni, ali direktorica nacionalnih obavještajnih agencija Tulsi Gabard (Tulsi Gabbard) to nije uspjela provesti prije nego što je on sam podnio ostavku. Podsjećanja radi, Kent je napustio poziciju direktora Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma navodeći kao razlog ulazak zemlje u rat s Iranom, pri čemu je u svojoj odluci spomenuo i Izrael. - Ne mogu savjesno podržati aktuelni rat protiv Irana. Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj zemlji i jasno je da smo u ovaj rat ušli pod pritiskom Izraela i njegovog snažnog američkog lobija - poručio je. U svom pismu Kent se osvrnuo i na raniju vanjsku politiku Donalda Trampa, ističući da je predsjednik u prethodnom mandatu izbjegavao dugotrajne sukobe na Bliskom istoku.