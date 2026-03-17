Erdoan pozvao na brzo okončanje besmislene i nezakonite američko-izraelske agresije na Iran

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) poručio je u utorak da je cilj njegove zemlje što prije okončati, kako je naveo, besmislenu, nezakonitu i krajnje pogrešnu ratnu akciju u Iranu.

Obraćajući se na iftaru u Predsjedničkom kompleksu u Ankari, Erdoan je naglasio da je Turska odlučno osudila napade koji krše međunarodno pravo, bez obzira na to ko ih provodi, te da istovremeno radi na sprečavanju širenja sukoba.

Erdoan je također istakao da Turska upravlja ovom osjetljivom situacijom strpljivo, promišljeno i pažljivo u odnosu na provokacije, dok paralelno preduzima potrebne mjere kako bi ublažila negativne posljedice rata na ekonomiju i građane.

Sjedinjene Američke Države i Izrael od 28. februara nastavljaju zajedničku ofanzivu na Iran, pri čemu je, prema dostupnim podacima, ubijeno više od 1.200 ljudi, uključujući i vrhovnog vođu Alija Hameneija (Ali Khamenei) te druge istaknute iranske zvaničnike.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim prema Izraelu, ali i prema Jordanu, Iraku i zemljama Zaljeva, tvrdeći da su meta bili američki vojni objekti.

Izraelske snage dodatno su pojačale vazdušne udare i artiljerijsko granatiranje juga Libana od ranih jutarnjih sati u utorak, uz ograničenu kopnenu invaziju, navode libanska vojska i državni mediji.