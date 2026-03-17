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IAKO SVE NEGIRA

Obavještajci demantuju predsjednika SAD: Tramp je upozoren da će Iran pokrenuti odmazdu u Zaljevu

Nije bilo predviđeno da krenu na sve te druge zemlje na Bliskom istoku. To niko nije očekivao. Bili smo šokirani, rekao je američki predsjednik

Donald Tramp. AP

A. O.

17.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) bio je unaprijed upozoren da bi napad na Iran mogao izazvati odmazdu protiv američkih saveznika u Zaljevu, uprkos njegovim kasnijim tvrdnjama da je reakcija Teherana bila iznenađenje.

Jedan izvor koji je želio ostati anoniman rekao je za Reuters da predratne obavještajne procjene nisu tvrdile da je iranski odgovor “zagarantovan, ali je svakako bio na listi potencijalnih ishoda”.

S druge strane, Donald Tramp je u ponedjeljak u dva navrata izjavio da su iranski osvetnički napadi na Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Kuvajt predstavljali potpuno iznenađenje.

- Nije bilo predviđeno da krenu na sve te druge zemlje na Bliskom istoku. To niko nije očekivao. Bili smo šokirani - rekao je američki predsjednik tokom sastanka u Bijeloj kući.

Trampove tvrdnje uslijedile su nakon niza izjava njegove administracije koje nisu bile potkrijepljene obavještajnim podacima Sjedinjenih Američkih Država. Među njima su i navodi da će Iran uskoro imati projektil sposoban pogoditi američko tlo, kao i tvrdnje da mu je potrebno svega dvije do četiri sedmice da razvije nuklearnu bombu koju bi potom i upotrijebio.

Ove optužbe, zajedno s tvrdnjama o “neposrednoj prijetnji” američkim snagama, poslužile su kao glavno opravdanje Trampa i njegovih saradnika za odluku da se pridruže Izraelu u pokretanju zračnog rata protiv Irana 28. februara.

Kako prenosi Reuters, Tramp je prije početka vojne operacije bio informisan i o mogućnosti da Teheran pokuša zatvoriti ekonomski ključni Hormuški moreuz.

U protekle dvije sedmice iranski dronovi i projektili pogodili su više ciljeva u zaljevskim državama.

Mete su, između ostalog, uključivale američke vojne baze, bazu u Emiratima u kojoj su smještene francuske trupe, ali i civilne objekte poput hotela, aerodroma i energetskih postrojenja. Iran je gotovo u potpunosti obustavio saobraćaj kroz Hormuški moreuz, ključnu rutu kojom prolazi oko 20 posto svjetskih zaliha nafte, što je dovelo do naglog rasta cijena energenata na globalnom tržištu.

Američke obavještajne službe procijenile su da bi američko-izraelski napadi, usmjereni na eliminaciju najviših iranskih lidera, vjerovatno izazvali odmazdu protiv američkih vojnih i diplomatskih objekata. Uprkos tome, administracija nije naredila evakuaciju diplomatskog osoblja iz ambasada u regionu sve do početka zračnih udara.

Demokratski zastupnici su prošle sedmice, nakon brifinga o ratu, izjavili da nisu dobili nikakve dokaze o “neposrednoj prijetnji” koja bi opravdala hitno pokretanje vojne akcije.

Ipak, upitan u ponedjeljak da li je iznenađen što ga niko nije upozorio na rizik od napada na zaljevske zemlje, Tramp je ponovio svoju verziju događaja:

- Niko, niko, ne, ne, ne. Najveći stručnjaci, niko nije mislio da će napasti".

Bijela kuća i Ured direktora nacionalne obavještajne službe (ODNI) za sada su odbili komentarisati ove navode.

# TEHERAN
# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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