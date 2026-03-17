Obavještajci demantuju predsjednika SAD: Tramp je upozoren da će Iran pokrenuti odmazdu u Zaljevu

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) bio je unaprijed upozoren da bi napad na Iran mogao izazvati odmazdu protiv američkih saveznika u Zaljevu, uprkos njegovim kasnijim tvrdnjama da je reakcija Teherana bila iznenađenje.

Jedan izvor koji je želio ostati anoniman rekao je za Reuters da predratne obavještajne procjene nisu tvrdile da je iranski odgovor “zagarantovan, ali je svakako bio na listi potencijalnih ishoda”.

S druge strane, Donald Tramp je u ponedjeljak u dva navrata izjavio da su iranski osvetnički napadi na Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Kuvajt predstavljali potpuno iznenađenje.

- Nije bilo predviđeno da krenu na sve te druge zemlje na Bliskom istoku. To niko nije očekivao. Bili smo šokirani - rekao je američki predsjednik tokom sastanka u Bijeloj kući.

Trampove tvrdnje uslijedile su nakon niza izjava njegove administracije koje nisu bile potkrijepljene obavještajnim podacima Sjedinjenih Američkih Država. Među njima su i navodi da će Iran uskoro imati projektil sposoban pogoditi američko tlo, kao i tvrdnje da mu je potrebno svega dvije do četiri sedmice da razvije nuklearnu bombu koju bi potom i upotrijebio.

Ove optužbe, zajedno s tvrdnjama o “neposrednoj prijetnji” američkim snagama, poslužile su kao glavno opravdanje Trampa i njegovih saradnika za odluku da se pridruže Izraelu u pokretanju zračnog rata protiv Irana 28. februara.

Kako prenosi Reuters, Tramp je prije početka vojne operacije bio informisan i o mogućnosti da Teheran pokuša zatvoriti ekonomski ključni Hormuški moreuz.