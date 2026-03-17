Potvrđena smrt komandanta jedinice "Basij": Iran najavljuje osvetu

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio je smrt komandanta snaga Basij, Golamreza Solejmanija (Gholamreza Soleimani).

U saopćenju koje je prenijela iranska novinska agencija Tasnim, IRGC je naveo da je Solejmani ubijen u “napadu američko-cionističkog neprijatelja”.

- Ovo kukavično ubistvo pokazuje važnost i ulogu Basija u sveobuhvatnoj borbi protiv američke terorističke vojske i cionističkog režima i njihovih plaćenika, posebno u nedavnom ratu - saopćeno je.

Solejmani, koji je posljednjih šest godina predvodio Basij i nadzirao operacije unutrašnje sigurnosti, “igrao je stratešku i neusporedivu ulogu u strukturi Basija”. Basij predstavlja dobrovoljnu jedinicu formiranu radi očuvanja “unutrašnjeg mira”, kroz koju se može mobilizirati nekoliko hiljada vojnika.

Izraelska vojska (IDF) ranije je saopćila da je likvidirala Solejmanija, navodeći da su izvedeni napadi na deset lokacija u Teheranu koje se dovode u vezu s Basijem.