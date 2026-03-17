Rusija planira naseliti dijelove Ukrajine koje okupira s više od 100.000 ljudi

Ruske vlasti planiraju preseliti gotovo 114.000 Rusa u okupirane teritorije Ukrajine do 2045. godine, što je navedeno u tzv. “planovima razvoja” za oblasti Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson.

Prema planovima, Rusija je razvila 15 generalnih planova i 10 projekata teritorijalnog planiranja. Očekuje se da će realizacija prvih povećati broj stanovnika za 67.100, dok će ostali dodati još 46.700 ljudi.

Rusi namjeravaju izgraditi više od 13 miliona kvadratnih metara novih stambenih površina, preko 140 vrtića, nekoliko desetina škola te oko 100 ambulanti i poliklinika.

Planirana je i izgradnja te rekonstrukcija više od 3.270 kilometara cesta, skoro 430 kilometara željezničke pruge, 19 stanica, kao i razvoj marina za jahte i pristaništa, uz rekonstrukciju četiri aerodroma.

Pored toga, Rusija planira uspostaviti 25 industrijskih parkova, osam mašinskih fabrika, 15 fabrika građevinskog materijala, šest rudarskih postrojenja i postrojenja za preradu otpadnih materijala.

Očekuje se da će oko 225.400 ljudi biti uključeno u realizaciju svih ovih projekata.

Rusi također planiraju razvijati turizam na okupiranim teritorijama, s ciljem privlačenja do 9,4 miliona turista do 2044. godine.

Prema pisanju Pravde, Rusija vidi veliki potencijal za razvoj turizma u Primorsku i Heničesku, dok Arabatska spruda, Mariupolj, Kyrylivka, Skadovsk i obala Zaporiške oblasti predstavljaju potencijalno “atraktivne” destinacije za posjetitelje.