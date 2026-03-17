Analitičar tvrdi: Laridžani i komandanti Basija zamjenjeni planiranim nasljednicima

Geopolitički analitičar H. A. Helijer (H. A. Hellyer) ocijenio je za CNN da je struktura vlasti u Iranu osmišljena tako da preživi atentate na visoke dužnosnike, nakon što su izraelske vlasti saopćile da su ubile Alija Laridžanija (Ali Larijani) i komandanta paravojnih snaga Basij. Viši saradnik na Kraljevskom institutu za odbranu, Helijer, smatra da su iranske vlasti godinama razvijale planove sukcesije kako bi brzo zamijenile ubijene visokorangirane funkcionere.

Prema njegovim riječima, sistem je koncipiran da ostane funkcionalan uprkos atentatima i gubicima u vrhu režima.

Kako je ranije objavljeno, izraelske vlasti tvrde da su ubile Alija Laridžanija, glavnog sigurnosnog zvaničnika Irana i jednog od najutjecajnijih donosilaca odluka u zemlji. Uz njega je ubijen i komandant Basija, iranske paravojne formacije, što su Iranci i potvrdili. Helijer je naglasio da je iranski režim “građen za otpornost” i da se očekuje da će “zadržati otpornost u narednom periodu”. Prema njegovim riječima, sistem nasljeđivanja ne obuhvata samo najviše funkcije, već se proteže duboko u komandnoj strukturi. On objašnjava da su već na nižim nivoima hijerarhije unaprijed određeni funkcioneri koji bi preuzeli ključne uloge u slučaju atentata ili iznenadne smrti svojih pretpostavljenih. Time, kako je naveo, iranske oružane snage, sigurnosni aparat i političko rukovodstvo nastavljaju rad bez većih zastoja. - Kada je Ali Hamenei (Khamenei) bio meta atentata, imali su plan. Vrlo brzo su ga proveli u djelo - rekao je Helijer.