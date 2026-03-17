Galibaf: Situacija u Hormuškom moreuzu neće se vratiti na ono stanje kakvo je bilo prije rata

Predsjednik Parlamenta Irana Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) govorio je o stanju u Hormuškom moreuzu i naglasio da ništa više neće biti isto.

Iako je Iran od početka krize propustio određeni broj brodova kroz Hormuški moreuz, situacija je daleko od idealne. Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pokušava na sve načine privoljeti zapadne zemlje da učestvuju u misijama deblokade ovog strateški važnog prolaza.

Međutim, Tramp je naišao na brojne odbijenice NATO zemalja, a povodom toga se oglasio i iranski zvaničnik Galibaf, šaljući kratku, ali jasnu poruku Americi:

- Situacija u Hormuškom moreuzu neće se vratiti na ono stanje kakvo je bilo prije rata - poručio je Galibaf.

Posljednja odbijenica Trampu stigla je iz Pariza, odakle je francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio da njegova zemlja nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja Hormuškog moreuza.

- Nismo strana u sukobu i stoga Francuska nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog moreuza u trenutnom kontekstu - rekao je Makron.