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NAKON VIJESTI IZ IZRAELA

Ubijen Ali Laridžani: Iran potvrđuje smrt sekretara Vijeća nacionalne sigurnosti u izraelskom napadu

Laridžani je važio za jednog od najutjecajnijih iranskih političara i sigurnosnih zvaničnika

Ali Laridžani. IRNA

A. O.

17.3.2026

Iranska državna novinska agencija Fars potvrdila je smrt Alija Laridžanija (Ali Larijani), sekretara Vijeća nacionalne sigurnosti Irana.

Ranije danas, izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je Laridžani ubijen u izraelskom zračnom napadu.

U saopćenju koje je prenijela iranska novinska agencija Mehr News, Vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je atentat na Laridžanija.

- Nakon života provedenog u borbi za uzdizanje Irana i Islamske revolucije, konačno je ostvario svoju dugo cijenjenu želju, odgovorio na poziv istine i ponosno postigao blagoslovljeni čin mučeništva na frontu - navodi se u saopćenju.

Laridžani je važio za jednog od najutjecajnijih iranskih političara i sigurnosnih zvaničnika. 

Tokom karijere obavljao je niz ključnih funkcija, uključujući dužnost predsjednika iranskog parlamenta, a bio je i savjetnik vrhovnog vođe Irana za strateška pitanja. Smatran je bliskim establišmentu i važnom figurom u donošenju odluka u oblasti nacionalne sigurnosti.

Potvrda o Laridžanijevoj smrti uslijedila je nakon što je Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) potvrdio smrt komandanta snaga "Basij", Golamreze Soleimanija (Gholamreza Soleimani).

# IRAN
# ISRAEL KATZ
# ALI LARIJANI
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