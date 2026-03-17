Ubijen Ali Laridžani: Iran potvrđuje smrt sekretara Vijeća nacionalne sigurnosti u izraelskom napadu

Iranska državna novinska agencija Fars potvrdila je smrt Alija Laridžanija (Ali Larijani), sekretara Vijeća nacionalne sigurnosti Irana.

Ranije danas, izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) izjavio je da je Laridžani ubijen u izraelskom zračnom napadu.

U saopćenju koje je prenijela iranska novinska agencija Mehr News, Vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je atentat na Laridžanija.

- Nakon života provedenog u borbi za uzdizanje Irana i Islamske revolucije, konačno je ostvario svoju dugo cijenjenu želju, odgovorio na poziv istine i ponosno postigao blagoslovljeni čin mučeništva na frontu - navodi se u saopćenju.