Zelenski: Netanjahu ima ono što meni treba, a ja imam ono što treba njemu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) izjavio je da je spreman na razgovore s izraelskim premijerom Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) o saradnji u vezi s presretačkim dronovima i ukrajinskim iskustvom u borbi protiv iranskih bespilotnih letjelica, dok rat s Iranom traje već treću sedmicu.

Mogućnost sastanka potvrđena je nakon što je Netanjahu posljednjih dana zatražio pregovore, prema medijskim navodima. Ukrajinski ambasador u Izraelu Jevgen Korničuk (Yevgen Korniychuk) rekao je da je zahtjev primljen te da bi se susret mogao održati početkom naredne sedmice.

Zelenski je naglasio da je otvoren za dijalog, uz naznaku da bi saradnja bila zasnovana na obostranoj koristi.

- Netanjahu ima ono što meni treba, a ja imam ono što treba njemu. Spreman sam za ovaj dijalog - rekao je Zelenski.

Govoreći o odbrani od iranskih dronova, ukazao je na ograničenja čak i naprednih sistema:

- Hiljade raketa sistema Patriot missile system ne mogu zaustaviti desetine hiljada iranskih Shaheda - dodajući da je jedan takav dron "četrdeset puta jeftiniji od jedne Patriot rakete".

- Ukrajina ima kompletan sistem protuzračne odbrane, osim protivbalističkih sposobnosti."

Prema riječima Zelenskog, Kijev je već poslao vojne timove u Katar, UAE i Saudijsku Arabiju, te je pomogao u zaštiti američkih baza u Jordanu. Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) negirao je da je tražio tu pomoć, poručivši:

- Posljednja osoba od koje nam treba pomoć je Zelenski."