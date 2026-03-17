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URED SE OGLASIO

Cure nove informacije o brutalnom napadu Izraela: Poginuo i Laridžanijev sin

Iranski mediji ranije su izvijestili da je Laridžani ubijen u kući svoje kćeri u Pardisu, ali "upućeni izvori" to su demantirali

Laridžani poginuo sa sinom. Platforma X

A. O.

17.3.2026

Administrativni ured iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani (Ali Larijani) oglasio se o smrti šefa sigurnosti.

- U ranim jutarnjim satima poginuo je zajedno sa svojim sinom Mortezom Laridžanijem (Morteza Larijani), zamjenikom za sigurnost u administraciji SNSC-a Alirezom Bajatom (Alireza Bayat), te s nekoliko tjelohranitelja - navodi se u saopćenju.

Iranski mediji, uključujući agenciju Fars News Agency blisku Iranskoj revolucionarnoj gardi, ranije su izvijestili da je Laridžani ubijen u kući svoje kćeri u Pardisu, ali "upućeni izvori" to su demantirali.

# IZRAEL
# IRAN
# ALI LARIJANI
# MORTEZA LARIJANI
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