Cure nove informacije o brutalnom napadu Izraela: Poginuo i Laridžanijev sin

Administrativni ured iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani (Ali Larijani) oglasio se o smrti šefa sigurnosti.

- U ranim jutarnjim satima poginuo je zajedno sa svojim sinom Mortezom Laridžanijem (Morteza Larijani), zamjenikom za sigurnost u administraciji SNSC-a Alirezom Bajatom (Alireza Bayat), te s nekoliko tjelohranitelja - navodi se u saopćenju.

Iranski mediji, uključujući agenciju Fars News Agency blisku Iranskoj revolucionarnoj gardi, ranije su izvijestili da je Laridžani ubijen u kući svoje kćeri u Pardisu, ali "upućeni izvori" to su demantirali.