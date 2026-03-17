Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LIKVIDIRALI ZVANIČNIKE

Gnusna izjava Netanjahua: Proslavite Festival vatre, pazimo na vas iz zraka

U posljednja 24 sata eliminirali smo dvojicu glavnih terorističkih vođa ovog režima, rekao je Netanjahu

Netanjahu: Proslavite Festival vatre. AP

A. O.

17.3.2026

Nakon likvidacije iranskog šefa sigurnosti Ali Laridžanija (Ali Larijani) i komandanta paravojnih snaga Basij, Golamreza Sulejmanija (Gholamreza Soleimani), izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) pozvao je Irance da izađu na ulice i obilježe svoj tradicionalni festival vatre.

- U posljednja 24 sata eliminirali smo dvojicu glavnih terorističkih vođa ovog režima - rekao je Netanjahu iz komandnog bunkera ratne avijacije u Kirji (Kirya) u Tel Avivu.

- Naši avioni gađaju terorističke operativce na terenu, na raskrižjima i gradskim trgovima. To ima za cilj omogućiti hrabrom narodu Irana da proslavi Festival vatre - istaknuo je na engleskom jeziku.

Nowruz je perzijska Nova godina koja označava dolazak proljeća i predstavlja jedan od najvažnijih praznika u Iranu i šire, povezan s obnovom, porodicom i novim početkom.

Čaharšanbe Suri je tradicionalni iranski festival vatre koji se održava uoči perzijske Nove godine uz preskakanje vatri, a često nosi i političku dimenziju kroz proteste. Islamske vlasti ga smatraju poganskim praznikom.

- Slavite i sretan Nowruz. Pazimo na vas iz zraka - poručio je Netanjahu Irancima.

# BENJAMIN NETANYAHU
# ALI LARIJANI
# GHOLAMREZ SOLEIMANI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (44)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.