Gnusna izjava Netanjahua: Proslavite Festival vatre, pazimo na vas iz zraka

Nakon likvidacije iranskog šefa sigurnosti Ali Laridžanija (Ali Larijani) i komandanta paravojnih snaga Basij, Golamreza Sulejmanija (Gholamreza Soleimani), izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) pozvao je Irance da izađu na ulice i obilježe svoj tradicionalni festival vatre. - U posljednja 24 sata eliminirali smo dvojicu glavnih terorističkih vođa ovog režima - rekao je Netanjahu iz komandnog bunkera ratne avijacije u Kirji (Kirya) u Tel Avivu.

- Naši avioni gađaju terorističke operativce na terenu, na raskrižjima i gradskim trgovima. To ima za cilj omogućiti hrabrom narodu Irana da proslavi Festival vatre - istaknuo je na engleskom jeziku. Nowruz je perzijska Nova godina koja označava dolazak proljeća i predstavlja jedan od najvažnijih praznika u Iranu i šire, povezan s obnovom, porodicom i novim početkom.