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SLOVAČKI PREMIJER

Fico upozorava: Sukob na Bliskom istoku može pogoršati globalne zalihe nafte

Svi pokazatelji govore da će ovaj sukob dugo trajati, upozorio je Fico

Robert Fico. Facebook

A. O.

17.3.2026

Slovački premijer Robert Fico smatra da će sukob na Bliskom istoku dodatno pogoršati globalnu situaciju u vezi sa isporukama i zalihama nafte, naglašavajući da Iran nije Venecuela.

- Svi pokazatelji govore da će ovaj sukob dugo trajati. Stoga će se globalna tržišna situacija u vezi sa zalihama nafte samo pogoršati - upozorio je Fico.

Premijer je kritikovao rukovodstvo u Kijevu zbog obustave tranzita gasa i nafte prema Slovačkoj i Mađarskoj.

Prema njegovim riječima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) pokušava kazniti zemlje koje odbijaju podržati nastavak sukoba u Ukrajini.

Isporuke nafte preko cjevovoda "Družba" do Mađarske i Slovačke, koje su obustavljene 27. januara, postale su kritične za region centralne Evrope.

- Pozdravljam sve razumne glasove koji kažu: "Hajde da postignemo dogovor, hajde da okončamo ovaj nesrećni rat u Ukrajini i da se vratimo standardnim, obostrano korisnim ekonomskim odnosima" - istakao je Fico.

# BLISKI ISTOK
# VENECUELA
# ROBERT FICO
# SLOVAČKA
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