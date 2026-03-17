Slovački premijer Robert Fico smatra da će sukob na Bliskom istoku dodatno pogoršati globalnu situaciju u vezi sa isporukama i zalihama nafte, naglašavajući da Iran nije Venecuela.

- Svi pokazatelji govore da će ovaj sukob dugo trajati. Stoga će se globalna tržišna situacija u vezi sa zalihama nafte samo pogoršati - upozorio je Fico.

Premijer je kritikovao rukovodstvo u Kijevu zbog obustave tranzita gasa i nafte prema Slovačkoj i Mađarskoj.

Prema njegovim riječima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) pokušava kazniti zemlje koje odbijaju podržati nastavak sukoba u Ukrajini.

Isporuke nafte preko cjevovoda "Družba" do Mađarske i Slovačke, koje su obustavljene 27. januara, postale su kritične za region centralne Evrope.

- Pozdravljam sve razumne glasove koji kažu: "Hajde da postignemo dogovor, hajde da okončamo ovaj nesrećni rat u Ukrajini i da se vratimo standardnim, obostrano korisnim ekonomskim odnosima" - istakao je Fico.