Finski predsjednik: Evropa treba pomoći SAD-u protiv Irana, ali samo uz snažniju podršku Ukrajini

Predsjednik Finske Aleksander Stub (Alexander Stubb) izjavio je da Evropa treba pružiti pomoć Sjedinjenim Američkim Državama u ratu protiv Irana samo ukoliko Vašington (Washington) pruži snažniju podršku Ukrajini.

Stub, poznat po bliskim odnosima s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), naveo je da evropske zemlje mogu pružiti vojnu pomoć u osiguravanju Hormuškog moreuza, pod uvjetom da SAD pruži potrebnu podršku Kijevu.

Ovu ideju Stub je iznio tokom događaja britanskog think tanka Chatham House, naglašavajući da će detalje odmah razmotriti sa svojim timom.

- Strahujem da se mirovni pregovori u Ukrajini približavaju ključnom trenutku, koji bi mogao natjerati Kijev da prihvati loš sporazum koji podrazumijeva ustupanje teritorije Putinu - rekao je Stub svojoj publici.

On je upozorio da bi pregovori mogli i potpuno propasti, ostavljajući Evropu da sama snosi teret bez američke pomoći, što bi obavezalo evropske sile da uskoče i pomognu Ukrajini s dodatnim obavještajnim podacima, oružjem i drugom podrškom.

Stub je dodao da realno sagledava koliko može utjecati na Trampa, s obzirom na njihov sedmosatni susret uz golf i ručak prošle godine.

Finska je nedavno kupila 64 borbena aviona F-35 (F-35) od SAD-a i domaćin je hiljadama američkih vojnika koji treniraju u arktičkim uslovima.