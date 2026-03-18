Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

JASNA PORUKA

Finski predsjednik: Evropa treba pomoći SAD-u protiv Irana, ali samo uz snažniju podršku Ukrajini

Strahujem da se mirovni pregovori u Ukrajini približavaju ključnom trenutku, rekao je Stub svojoj publici

Aleksander Stub. AP

A. O.

18.3.2026

Predsjednik Finske Aleksander Stub (Alexander Stubb) izjavio je da Evropa treba pružiti pomoć Sjedinjenim Američkim Državama u ratu protiv Irana samo ukoliko Vašington (Washington) pruži snažniju podršku Ukrajini.

Stub, poznat po bliskim odnosima s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), naveo je da evropske zemlje mogu pružiti vojnu pomoć u osiguravanju Hormuškog moreuza, pod uvjetom da SAD pruži potrebnu podršku Kijevu.

Ovu ideju Stub je iznio tokom događaja britanskog think tanka Chatham House, naglašavajući da će detalje odmah razmotriti sa svojim timom.

- Strahujem da se mirovni pregovori u Ukrajini približavaju ključnom trenutku, koji bi mogao natjerati Kijev da prihvati loš sporazum koji podrazumijeva ustupanje teritorije Putinu - rekao je Stub svojoj publici.

On je upozorio da bi pregovori mogli i potpuno propasti, ostavljajući Evropu da sama snosi teret bez američke pomoći, što bi obavezalo evropske sile da uskoče i pomognu Ukrajini s dodatnim obavještajnim podacima, oružjem i drugom podrškom.

Stub je dodao da realno sagledava koliko može utjecati na Trampa, s obzirom na njihov sedmosatni susret uz golf i ručak prošle godine.

Finska je nedavno kupila 64 borbena aviona F-35 (F-35) od SAD-a i domaćin je hiljadama američkih vojnika koji treniraju u arktičkim uslovima.

- Nemam iluzija o tome ko može uvjeriti predsjednika Trampa u bilo šta. Ako uspijem progurati jednu ideju od deset u vezi s Ukrajinom, mislim da je to dobro - rekao je Stub.

On je također upozorio da implikacije rata u Iranu negativno utiču na Ukrajinu, jer rast cijena nafte ide u korist ruske ratne mašinerije.

- Ruska ekonomija je bila u veoma lošem stanju prije nekoliko sedmica, a sada se oporavlja."

Također, rat odvlači sisteme protivzračne odbrane s mjesta gdje su najpotrebniji u Ukrajini.

Na kraju, Stub je istakao da je rat u Iranu skrenuo fokus s mirovnih pregovora u Ukrajini:

- Nadam se da se mirovni pregovori o Ukrajini neće urušiti kao što su se urušili pregovori između Irana i SAD-a. Ali vrijeme će pokazati - rekao je Stub.

# ALEXANDER STUBB
# SAD
# DONALD TRUMP
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.