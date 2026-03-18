Iran prijeti odmazdom zbog ubistva Laridžanija: Lansirani projektili na Izrael, ima mrtvih

Komandant iranske vojske Amir Hatami najavio je "odlučnu" odmazdu za ubistvo šefa sigurnosti Alija Laridžanija (Larijani), koji je stradao u izraelskom zračnom napadu, prenosi AFP.

- Na prikladnom mjestu i u prikladno vrijeme uslijedit će odlučan odgovor koji će ih odvratiti i natjerati da požale. Odgovorit ćemo zločinačkoj Americi i krvožednom cionističkom režimu - poručio je Hatami u izjavi.

Dodao je kako će smrt Laridžanija i drugih "mučenika" biti osvećena.

U međuvremenu je iranska Revolucionarna garda, koja djeluje neovisno o regularnoj vojsci, objavila da je već lansirala projektile na središnji Izrael "u znak odmazde" za Larijanijevu smrt. Izraelske hitne službe tokom noći su intervenirale zbog raketnih napada na Tel Aviv.