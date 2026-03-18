SAD napao iranske raketne položaje kod Hormuškog moreuza, koristili bombe za probijanje bunkera

Američka vojska je napala iranske raketne lokacije duž Hormuškog moreuza snažnim bombama namijenjene uništavanju utvrđenih podzemnih ciljeva.
Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage uspješno upotrijebile više projektila duboke penetracije na utvrđenim iranskim raketnim lokacijama, duž iranske obale moreuza.
- Iranske protivbrodske krstareće rakete na ovim lokacijama predstavljale su rizik za međunarodni brodski promet u moreuzu - saopštila je američka vojska.
Iransko efektivno zatvaranje plovnog puta kroz koji se kreće otprilike 20% svjetskih pošiljki nafte, oštro je poremetilo pomorski saobraćaj i doprinijelo rastu globalnih cijena nafte.