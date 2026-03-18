Aragči: Globalne posljedice rata pogodit će sve, bez obzira na vjeru ili rasu

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je kako će globalne posljedice rata na Bliskom istoku "pogoditi sve" te je pozvao zapadne dužnosnike da se usprotive sukobu.

- Val globalnih posljedica tek je počeo i pogodit će sve - bez obzira na bogatstvo, vjeru ili rasu - objavio je Aragči na društvenoj mreži X.

Uz svoju objavu priložio je i kopiju ostavke koju je u utorak podnio Džo Kent (Joe Kent), direktor američkog Nacionalnog centra za protuterorizam.

U tekstu ostavke Kent je naveo da "čiste savjesti" ne može podržati rat u Iranu jer ta zemlja "nije predstavljala neposrednu prijetnju našoj naciji".

Aragči je istaknuo kako postoji "sve veći broj glasova - uključujući evropske i američke dužnosnike" koji upozoravaju da je rat protiv Irana nepravedan.

- Više članova međunarodne zajednice trebalo bi slijediti njihov primjer - stoji u njegovoj objavi.