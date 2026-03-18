Tajna saradnja: Ruski sateliti pomažu Iranu u pripremi udara

Rusija je značajno proširila razmjenu obavještajnih podataka i vojnu saradnju s Iranom, a kako navode izvori koji su upoznati sa situacijom Moskva Teheranu pruža satelitske snimke i unaprijeđenu tehnologiju dronova kako bi im pomogla u preciznijem ciljanju američkih snaga na Bliskom istoku.

Kako navodi američki list The Wall Street Journal WSJ, glavni motiv Moskve je da zadrži svog najbližeg bliskoistočnog partnera u sukobu protiv američke i izraelske vojne moći, te na taj način produži rat koji Rusiji trenutno donosi vojne i ekonomske benefite.

Šta uključuje podrška

Prema informacijama zapadnih i bliskoistočnih obavještajnih izvora, ruska podrška Iranu uključuje:

Modifikaciju dronova: Isporučuju se komponente za dronove Shahed koje direktno poboljšavaju komunikaciju, navigaciju i preciznost pri gađanju meta.

Taktičko savjetovanje: Oslanjajući se na iskustvo s ratišta u Ukrajini, Rusija savjetuje iranske snage o tome koliko dronova treba koristiti u jednom napadu (tzv. rojevi) i s kojih visina trebaju djelovati.

Satelitsko izviđanje: Rusija direktno ustupa satelitske snimke iz sistema kojim upravljaju Ruske zračno-svemirske snage (VKS). Ovi podaci otkrivaju tačne lokacije američkih trupa i njihovih regionalnih saveznika.

Analitičari ističu da je ova vrsta saradnje zapravo preslikan model pomoći koju SAD i evropski saveznici već godinama pružaju Ukrajini. Zahvaljujući ruskim informacijama, iranski udari su postali znatno sofisticiraniji.

Rusija negira navode

Izvori navode da je Moskva pomogla Iranu u nedavnim napadima na američke radarske sisteme u regiji. Mete su uključivale radar ranog upozorenja za napredni protivzračni sistem THAAD u Jordanu, kao i druge vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Omanu. Stručnjaci poput Nikol Grajevski (Nicole Grajewski) s pariškog univerziteta Sciences Po primjećuju da iranska taktika u Zaljevu – korištenje dronova za preopterećenje radara prije raketnog udara – sada neodoljivo podsjeća na ruske metode u Ukrajini.

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) izjavio je da Rusija zvanično negira dijeljenje obavještajnih podataka s Iranom u ove svrhe. Ipak, predsjednik Donald Tramp (Trump) nedavno je nagovijestio kako vjeruje da Moskva "pomalo" pomaže Teheranu.

Iz Bijele kuće poručuju da ruska pomoć ne utječe na američke vojne operacije.

- Ništa što Iranu pruži bilo koja druga država ne utječe na naš operativni uspjeh. Američka vojska je do sada pogodila više od 7.000 meta i uništila preko 100 iranskih mornaričkih plovila, što je dovelo do pada njihovih raketnih napada za 90%, a napada dronovima za 95% - izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales.

Obostrana korist

Ova saradnja predstavlja produbljenje odnosa koji je intenziviran početkom invazije na Ukrajinu. Iran je tada počeo snabdijevati Rusiju dronovima Shahed (Ukrajina tvrdi da ih je do sada iskorišteno preko 57.000). Moskva je u međuvremenu pokrenula vlastitu proizvodnju ovih dronova, tehnološki ih unaprijedila kako bi bili otporniji na elektronsko ometanje, a sada te iste inovacije dijeli nazad s Iranom.

Kako analizira The Wall Street Journal, rat na Bliskom istoku višestruko ide na ruku Rusiji. Sukob iscrpljuje američke zalihe presretača koji su očajnički potrebni Ukrajini za njenu protivzračnu odbranu. Pored toga, zatvaranje Hormuškog moreuza dovelo je do rasta cijena nafte, što je spas za rusku ekonomiju, a američka administracija je već ublažila restrikcije na kupovinu ruske nafte kako bi smirila tržište.

Samuel Charap, stručnjak iz američkog think-tanka Rand, zaključuje da, uprkos dobrim odnosima Vladimira Putina i Donalda Trampa, Kremlj i dalje vidi Vašington kao strateškog protivnika: "Ovo je za Rusiju prilika da Amerikancima da da probaju vlastiti lijek kada je u pitanju obavještajna podrška koju SAD pruža Ukrajini."