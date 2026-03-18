Žestok napad na Bejrut, poginulo najmanje 20 osoba

U izraelskom zračnom napadu na četvrt Bachoura u samom središtu Bejruta poginulo je najmanje 20 ljudi, a više od 30 je ranjeno, a napad je uslijedio neposredno nakon izraelskog vojnog upozorenja o evakuaciji.

Više od 900 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, saopćilo je Ministarstvo zdravstva te zemlje. Pozivajući se na ministarstvo, libanska nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je da je ukupan broj smrtnih slučajeva između 2. i 17. marta dosegao 912, dok je 2.221 osoba ranjena.

Izrael je najavio početak nove "kopnene operacije" u južnom Libanu, a procjene pokazuju da su njegove snage do sada prodrle između sedam i devet kilometara unutar Libana.

Hezbollah je 2. marta počeo ciljati izraelske vojne položaje kao odgovor na kontinuirane izraelske napade na Liban, uprkos prekidu vatre iz novembra 2024. i atentatu na iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija (Khamenei) u Teheranu.

Izrael je istog dana proširio svoju kampanju zračnim napadima na južna predgrađa Bejruta, kao i na područja u južnom i istočnom Libanu.

Podsjećamo, Izrael je također pokrenuo ograničeni kopneni upad u južni Liban 3. marta, nakon što je 28. februara započeo zajedničku kampanju sa Sjedinjenim Državama protiv Irana.