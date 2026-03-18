Kockari prijetili smrću novinaru zbog teksta o raketnom napadu: "Imaš 90 minuta da ispraviš laž"

Emanuel Fabian, 28-godišnji ratni izvještač lista "Times of Israel", 10. marta je objavio kratak blog u kojem je naveo da je iranska raketa pogodila nenaseljeno područje blizu grada Beit Shemesh nedaleko od Jerusalema, pri čemu niko nije povrijeđen. Ubrzo nakon toga, njegov telefon su preplavile poruke koje su mu pretvorile život u noćnu moru.

Njegov tekst je direktno odlučivao o milionskim isplatama na jednoj online platformi za klađenje što je bio razlog za prijetnje.

- Imaš 90 minuta da ispraviš laž. Ako to uradiš, u minuti ćeš riješiti najozbiljniji problem koji si sebi u životu napravio. I za sedmicu me se više nećeš ni sjećati - glasila je jedna od WhatsApp poruka na engleskom jeziku koju je novinar dobio.

Ishodi stvarnih događaja

Fabian u početku nije shvatao zašto bi neko bio toliko opsjednut detaljima manjeg incidenta bez žrtava. Uskoro je otkrio da je njegov izvještaj postao ključni dokaz na Polymarketu, brzorastućoj platformi na kojoj se korisnici klade na ishode stvarnih događaja.

Pitanje na platformi je glasilo: Hoće li iranska raketa pogoditi Izrael 10. marta? Prema pravilima opklade, presretnute rakete (i pad njihovih gelera) se nisu računale kao "udar". Kako je Fabian izvijestio da je u pitanju bio udar same rakete, oni koji su se kladili da se napad neće desiti, počeli su gubiti novac. Ulozi su u danima nakon napada na ovoj platformi narasli na nevjerovatnih 7 miliona dolara.

Pritisak je kulminirao kada se javio korisnik pod imenom "Haim". U porukama na hebrejskom i engleskom jeziku, Haim je dao do znanja da zna gdje Fabian živi i ko su mu članovi porodice.

Haim je naveo da će, ukoliko zbog Fabianovog teksta izgubi svoju opkladu od 900.000 dolara, "uložiti isto toliko novca da ga uništi".

Kao alternativu, ponudio mu je dio profita i "vraćanje starog života" ako pristane izmijeniti svoj članak i napisati da je riječ o ostacima presretnute rakete, a ne direktnom udaru.

Fabian je za The Washington Post priznao da je u jednom trenutku razmišljao da popusti.

- Mislio sam da li jednostavno da promijenim tekst? Jer to ionako većini ljudi nije bitno. Ali onda sam shvatio, ako to uradim sada, vratit će se i tražiti da mijenjam i druge stvari. Nikada ne bi prestali kada bi znali da na taj način mogu zarađivati novac - rekao je Fabian.

Prijavio policiji

Umjesto da podlegne ucjenama, novinar je ostao pri svojoj priči. Sve je prijavio policiji, a potom u svom matičnom listu objavio detaljnu ispovijest o ovom pokušaju iznude, nadajući se da će to obeshrabriti slične napade u budućnosti.

Glasnogovornik Polymarketa najoštrije je osudio napad, dodajući da su korisnici koji su prijetili novinaru blokirani te da će njihovi podaci biti proslijeđeni nadležnim organima.

Ovaj incident je izazvao i reakciju u SAD. Zbog sve većeg broja kontroverzi vezanih za ovakve platforme, američki zakonodavci najavili su uvođenje tzv. BETS OFF zakona (Zakon o zabrani trgovanja događajima osjetljivih operacija), čiji je cilj da zaustavi "korumpirano klađenje" na pitanja života i smrti, te zaštiti integritet nezavisnog novinarstva.