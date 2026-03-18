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ČVRSTA VLADA

Iranski ministar nakon ubistva Laridžanija: Ubili ste nam i vođu, ali je sistem nastavio funkcionirati

Prisustvo ili odsustvo jednog pojedinca ne utječe na ovu strukturu, rekao je

Abas Aragči. AP

Dž. R.

18.3.2026

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da ubistvo Alija Laridžanija (Larijani), neće zadati fatalan udarac iranskom rukovodstvu.

U intervjuu za Al Jazeeru, emitovanom nakon što je Teheran rano u srijedu potvrdio Laridžanijevo ubistvo, iranski ministar vanjskih poslova Aragči izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael još uvijek nisu shvatili da se iranska vlada ne oslanja na samo jednog pojedinca.

- Ne znam zašto Amerikanci i Izraelci još uvijek nisu shvatili ovu poentu: Islamska Republika Iran ima snažnu političku strukturu s uspostavljenim političkim, ekonomskim i socijalnim institucijama. Prisustvo ili odsustvo jednog pojedinca ne utječe na ovu strukturu - rekao je Aragči.

Svako ima ulogu

On je dodao da su pojedinci svakako utjecajni i da svako igra svoju ulogu, neko bolju, neko lošiju, ali da je suština u tome da je politički sistem u Iranu "veoma čvrsta struktura".

Aragči se osvrnuo i na atentat na vrhovnog vođu zemlje, ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada 28. februara. Istakao je da je, uprkos ogromnom nacionalnom gubitku, "sistem nastavio funkcionirati".

- Nismo imali nikog važnijeg od samog vođe, pa čak i kada je on postao šehid, sistem je nastavio sa radom i odmah osigurao zamjenu. Ako bilo ko drugi postane šehid, bit će isto. Ako bi ministar vanjskih poslova ikada bio ubijen, na kraju bi došao neko drugi da preuzme tu poziciju - poručio je šef iranske diplomatije.

Ubistvo 67-godišnjeg Laridžanija u napadu u ponedjeljak navečer predstavlja uklanjanje najviše pozicionirane ličnosti u rukovodstvu Teherana od početka zračnih napada i rata koji traje već 19 dana. Laridžani je bio bliski saradnik ubijenog Alija Hamneija, kao i njegovog sina i nasljednika, Modžtabe Hamneija.

Ubijen i Gholamreza Soleimani

Iranski državni mediji su u utorak također potvrdili da je u napadu "američko-cionističkog neprijatelja" ubijen i brigadni general Gholamreza Soleimani, šef iranskih snaga Basij, paravojne grupe u okviru Korpusa garde islamske revolucije (IRGC).

Soleimani, koji je posljednjih šest godina komandovao najmoćnijim snagama unutrašnje sigurnosti u zemlji, navodno se nametnuo kao ključni lider u organizaciji otpora ratu koji SAD i Izrael vode protiv Irana.

Viši politički analitičar Al Jazeere Marvan Bišara (Marwan Bishara) ocijenio je da se Izrael dugo bavi atentatima na svoje političke protivnike, što nije normalna praksa u ratovanju.

- U ratovima ne počinjete ubijanjem političkih lidera, uključujući i one izabrane. Taj program atentata je gangsterski, to je terorizam, a ne norma rata - rekao je Bišara.

Bišara je dodao da, iako je sistem u Iranu snažan i ubistvo jednog lidera neće dovesti do implozije sistema, ovakva ciljana ubistva ipak ostavljaju traga jer "kvantitativne promjene dovode do kvalitativnih".

U intervjuu, Aragči je ponovio da rastući sukob u regiji Zaljeva i šire nije bio izbor Teherana te da SAD na kraju moraju preuzeti odgovornost.

- Ponovit ću: Ovo nije naš rat. Mi ga nismo započeli. Sjedinjene Američke Države su ga započele i odgovorne su za sve njegove posljedice, ljudske i finansijske, bilo za Iran, za regiju ili za cijeli svijet. Sjedinjene Američke Države moraju odgovarati - zaključio je ministar.

# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
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