Iranski ministar nakon ubistva Laridžanija: Ubili ste nam i vođu, ali je sistem nastavio funkcionirati

Ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da ubistvo Alija Laridžanija (Larijani), neće zadati fatalan udarac iranskom rukovodstvu.

U intervjuu za Al Jazeeru, emitovanom nakon što je Teheran rano u srijedu potvrdio Laridžanijevo ubistvo, iranski ministar vanjskih poslova Aragči izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael još uvijek nisu shvatili da se iranska vlada ne oslanja na samo jednog pojedinca.

- Ne znam zašto Amerikanci i Izraelci još uvijek nisu shvatili ovu poentu: Islamska Republika Iran ima snažnu političku strukturu s uspostavljenim političkim, ekonomskim i socijalnim institucijama. Prisustvo ili odsustvo jednog pojedinca ne utječe na ovu strukturu - rekao je Aragči.

Svako ima ulogu

On je dodao da su pojedinci svakako utjecajni i da svako igra svoju ulogu, neko bolju, neko lošiju, ali da je suština u tome da je politički sistem u Iranu "veoma čvrsta struktura".

Aragči se osvrnuo i na atentat na vrhovnog vođu zemlje, ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei), koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada 28. februara. Istakao je da je, uprkos ogromnom nacionalnom gubitku, "sistem nastavio funkcionirati".

- Nismo imali nikog važnijeg od samog vođe, pa čak i kada je on postao šehid, sistem je nastavio sa radom i odmah osigurao zamjenu. Ako bilo ko drugi postane šehid, bit će isto. Ako bi ministar vanjskih poslova ikada bio ubijen, na kraju bi došao neko drugi da preuzme tu poziciju - poručio je šef iranske diplomatije.

Ubistvo 67-godišnjeg Laridžanija u napadu u ponedjeljak navečer predstavlja uklanjanje najviše pozicionirane ličnosti u rukovodstvu Teherana od početka zračnih napada i rata koji traje već 19 dana. Laridžani je bio bliski saradnik ubijenog Alija Hamneija, kao i njegovog sina i nasljednika, Modžtabe Hamneija.

Ubijen i Gholamreza Soleimani

Iranski državni mediji su u utorak također potvrdili da je u napadu "američko-cionističkog neprijatelja" ubijen i brigadni general Gholamreza Soleimani, šef iranskih snaga Basij, paravojne grupe u okviru Korpusa garde islamske revolucije (IRGC).

Soleimani, koji je posljednjih šest godina komandovao najmoćnijim snagama unutrašnje sigurnosti u zemlji, navodno se nametnuo kao ključni lider u organizaciji otpora ratu koji SAD i Izrael vode protiv Irana.

Viši politički analitičar Al Jazeere Marvan Bišara (Marwan Bishara) ocijenio je da se Izrael dugo bavi atentatima na svoje političke protivnike, što nije normalna praksa u ratovanju.

- U ratovima ne počinjete ubijanjem političkih lidera, uključujući i one izabrane. Taj program atentata je gangsterski, to je terorizam, a ne norma rata - rekao je Bišara.

Bišara je dodao da, iako je sistem u Iranu snažan i ubistvo jednog lidera neće dovesti do implozije sistema, ovakva ciljana ubistva ipak ostavljaju traga jer "kvantitativne promjene dovode do kvalitativnih".

U intervjuu, Aragči je ponovio da rastući sukob u regiji Zaljeva i šire nije bio izbor Teherana te da SAD na kraju moraju preuzeti odgovornost.

- Ponovit ću: Ovo nije naš rat. Mi ga nismo započeli. Sjedinjene Američke Države su ga započele i odgovorne su za sve njegove posljedice, ljudske i finansijske, bilo za Iran, za regiju ili za cijeli svijet. Sjedinjene Američke Države moraju odgovarati - zaključio je ministar.