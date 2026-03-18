Masovna potrošnja presretača u ratu: Rakete preskupe, troše se brže nego što se mogu proizvesti

Rat između Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran otvorio je ozbiljno pitanje održivosti protivraketne odbrane. Rakete presretači, poput sistema Patriot i THAAD, izuzetno su skupe i troše se brže nego što se mogu proizvesti.

Prema procjenama, zemlje Zaljeva su u prvim sedmicama sukoba ispalile i do 3.000 presretača, dok su američke snage u samo nekoliko dana potrošile stotine raketa vrijednih više milijardi dolara.

Problem dodatno otežava ograničen proizvodni kapacitet. Napredna tehnologija, složeni senzori i ekstremni uslovi rada čine ove rakete skupim i sporim za izradu.

S druge strane, iranske balističke rakete tehnološki su jednostavnije i jeftinije za proizvodnju, što stvara neravnotežu na terenu.

Stručnjaci upozoravaju da će obnova zaliha nakon sukoba biti dugotrajan i izuzetno skup proces.