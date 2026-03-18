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PRAZNE SE ZALIHE

Masovna potrošnja presretača u ratu: Rakete preskupe, troše se brže nego što se mogu proizvesti

Američki i izraelski sistemi troše rakete brže nego što ih industrija može proizvesti, dok troškovi dostižu milijarde dolara

Presretači preskupi, zalihe na minimumu. Ministarstvo odbrane Rusije

I. Š.

18.3.2026

Rat između Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran otvorio je ozbiljno pitanje održivosti protivraketne odbrane. Rakete presretači, poput sistema Patriot i THAAD, izuzetno su skupe i troše se brže nego što se mogu proizvesti.

Prema procjenama, zemlje Zaljeva su u prvim sedmicama sukoba ispalile i do 3.000 presretača, dok su američke snage u samo nekoliko dana potrošile stotine raketa vrijednih više milijardi dolara.

Problem dodatno otežava ograničen proizvodni kapacitet. Napredna tehnologija, složeni senzori i ekstremni uslovi rada čine ove rakete skupim i sporim za izradu.

S druge strane, iranske balističke rakete tehnološki su jednostavnije i jeftinije za proizvodnju, što stvara neravnotežu na terenu.

Stručnjaci upozoravaju da će obnova zaliha nakon sukoba biti dugotrajan i izuzetno skup proces.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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