Makron odlučno: Francuska neće učestvovati u operacijama u Hormuškom moreuzu

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) kazao je da Francuska nikad neće učestvovati u operacijama deblokiranja Hormuškog moreuza, uprkos izjavama Donalda Trampa (Trump) da je Pariz spreman pomoći.

Tramp je, govoreći na dešavanju u Bijeloj kući, rekao da je razgovarao s Makronom, dajući mu ocjenu "osam od deset" za njegov stav prema nagovaranju saveznika da deblokiraju Hormuški moreuz te je predložio da se Makron pridruži naporima koje podržavaju SAD.

- Nismo strana u sukobu i stoga Francuska nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog moreuza u trenutnom kontekstu - izjavio je Makron na početku sastanka kabineta na kome se raspravljalo o sukobima na Bliskom istoku.

Francuska nastavlja s vlastitim naporima da okupi koaliciju za osiguranje Hormuškog moreuza nakon što se sigurnosna situacija stabilizuje i bez uloge SAD, tvrde francuski zvaničnici, prenosi AFP.