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PREDSJEDNIK FRANCUSKE

Makron odlučno: Francuska neće učestvovati u operacijama u Hormuškom moreuzu

Tramp je predložio da se Makron pridruži naporima koje podržavaju SAD

Emanuel Makron. Ludovic Marin, Pool via AP

Dž. R.

18.3.2026

Predsjednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) kazao je da Francuska nikad neće učestvovati u operacijama deblokiranja Hormuškog moreuza, uprkos izjavama Donalda Trampa (Trump) da je Pariz spreman pomoći.

Tramp je, govoreći na dešavanju u Bijeloj kući, rekao da je razgovarao s Makronom, dajući mu ocjenu "osam od deset" za njegov stav prema nagovaranju saveznika da deblokiraju Hormuški moreuz te je predložio da se Makron pridruži naporima koje podržavaju SAD.

- Nismo strana u sukobu i stoga Francuska nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog moreuza u trenutnom kontekstu - izjavio je Makron na početku sastanka kabineta na kome se raspravljalo o sukobima na Bliskom istoku.

Francuska nastavlja s vlastitim naporima da okupi koaliciju za osiguranje Hormuškog moreuza nakon što se sigurnosna situacija stabilizuje i bez uloge SAD, tvrde francuski zvaničnici, prenosi AFP.

# EMMANUEL MACRON
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
# HORMUŠKI MOREUZ
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