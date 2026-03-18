Erdoan upozorava: Svijet mora vidjeti šta se dešava na Bliskom istoku, Izrael nas gura u katastrofu

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) izjavio je sinoć da Izrael predvodi struktura koja sebe smatra nadmoćnom u odnosu na druge, upozorivši da takva politika region Bliskog istoka postepeno vodi prema ozbiljnoj destabilizaciji i katastrofi.

Govoreći tokom iftara u predsjedničkom kompleksu u Ankari, Erdoan se osvrnuo na širenje sukoba u regionu, ističući da iza posljednjih vojnih poteza, prema njegovim riječima, stoje i dublji politički motivi.

Naglasio je da napadi koji su, kako je rekao, najprije pogodili Gaza Pojas, zatim Jemen i Liban, a u novije vrijeme i Iran, ne mogu biti objašnjeni isključivo sigurnosnim razlozima.

Turski predsjednik je također ocijenio da se međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata nalazi u ozbiljnoj krizi te da se, kako je naveo, istina o dešavanjima na Bliskom istoku mora jasno predstaviti svjetskoj javnosti.

Posebno je kritikovao postupke izraelskih vlasti u Jerusalemu, navodeći da je, prema njegovim riječima, džamija Al-Aksa bila zatvorena za muslimanske vjernike 17 dana bez pravnog osnova. Dodao je i da širenje narativa o takozvanoj "obećanoj zemlji" i apokaliptičnim scenarijima, kako tvrdi, nije slučajno, već dio šire strategije.

- Važno je da se oslobodimo nametnutih agendi i da međunarodnoj javnosti jasno ukažemo na realnost situacije, na nasilje i na opasnu dinamiku koja se razvija - poručio je Erdoan.