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O CILJEVIMA TEL AVIVA

Erdoan upozorava: Svijet mora vidjeti šta se dešava na Bliskom istoku, Izrael nas gura u katastrofu

Važno je da se oslobodimo nametnutih agendi i da međunarodnoj javnosti jasno ukažemo na realnost situacije, poručio je Erdoan

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Z. V.

18.3.2026

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) izjavio je sinoć da Izrael predvodi struktura koja sebe smatra nadmoćnom u odnosu na druge, upozorivši da takva politika region Bliskog istoka postepeno vodi prema ozbiljnoj destabilizaciji i katastrofi.

Govoreći tokom iftara u predsjedničkom kompleksu u Ankari, Erdoan se osvrnuo na širenje sukoba u regionu, ističući da iza posljednjih vojnih poteza, prema njegovim riječima, stoje i dublji politički motivi.

Naglasio je da napadi koji su, kako je rekao, najprije pogodili Gaza Pojas, zatim Jemen  i Liban, a u novije vrijeme i Iran, ne mogu biti objašnjeni isključivo sigurnosnim razlozima.

Turski predsjednik je također ocijenio da se međunarodni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata nalazi u ozbiljnoj krizi te da se, kako je naveo, istina o dešavanjima na Bliskom istoku mora jasno predstaviti svjetskoj javnosti.

Posebno je kritikovao postupke izraelskih vlasti u Jerusalemu, navodeći da je, prema njegovim riječima, džamija Al-Aksa bila zatvorena za muslimanske vjernike 17 dana bez pravnog osnova. Dodao je i da širenje narativa o takozvanoj "obećanoj zemlji" i apokaliptičnim scenarijima, kako tvrdi, nije slučajno, već dio šire strategije.

- Važno je da se oslobodimo nametnutih agendi i da međunarodnoj javnosti jasno ukažemo na realnost situacije, na nasilje i na opasnu dinamiku koja se razvija - poručio je Erdoan.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
# TURSKA
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