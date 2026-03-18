Kakvim su to bombama Amerikanci napali u Hormuzu?

Vijesti da Sjedinjene Države koriste bombe za uništavanje bunkera teške 2270 kilograma dodatni je dokaz da Iran velik dio svog naoružanja drži duboko pod zemljom.

O kakvom se oružju radi?

Iz američkog Središnjeg zapovjedništva (Centcom) nisu precizirali koje su tačno projektile za probijanje utvrda koristili protiv ciljeva koje su opisali kao "utvrđene iranske raketne položaje" duž iranske obale blizu Hormuškog tjesnaca.

Ipak, poznate su dvije varijante koje odgovaraju opisu: laserski navođena bomba GBU-28 i novija GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Smatra se da je vjerojatnije korištena ova potonja, piše BBC.

Bomba GBU-72, prvi put testirana 2021. godine, veliko je precizno streljivo tipa JDAM (Joint Direct Attack Munition) koje se na cilj navodi pomoću satelitskog i inercijskog navigacijskog sustava.

Prilikom testiranja, iz Američkog ratnog zrakoplovstva (USAF) priopćili su kako je GBU-72 "razvijen da bi svladao izazove koje predstavljaju utvrđeni, duboko ukopani ciljevi te je dizajniran za borbene zrakoplove i bombardere".

"Dizajn oružja i njegova očekivana učinkovitost razvijeni su naprednim tehnikama i procesima modeliranja i simulacije i prije nego što je iskovana prva bojeva glava", dodali su. Unatoč velikim dimenzijama, ove bombe mogu nositi i lovci F-15E Strike Eagle, što vojnim planerima pruža veću fleksibilnost jer se ne moraju oslanjati isključivo na bombardere, poput B-1B koji polijeću iz baze RAF Fairford u Engleskoj.

"Iran i dalje predstavlja prijetnju"

I Sjedinjene Države i Izrael već su bombardirali iransku infrastrukturu za rakete i bespilotne letjelice, no oružje kojim Teheran raspolaže i dalje predstavlja značajnu prijetnju.

Korpus čuvara islamske revolucije jučer je u izjavi pročitanoj na državnoj televiziji objavio da su Tel Aviv u Izraelu gađali projektilima Khorramshahr 4 i Qadr, od kojih oba nose više bojnih glava. Istovremeno, snimke s društvenih mreža snažno upućuju na to da Iran koristi kazetno streljivo.