Iran: Uhapsili smo četiri američka špijuna, odavali informacije o položajima štaba i rasporedu sigurnosnih snaga

Iransko Ministarstvo obavještajne službe navelo je da su tokom opsežne sigurnosne operacije razotkrili i razbili desetke opozicionih ćelija i uhapsili četiri osobe za špijunažu u korist SAD.

Ovu informciju je objavila agencija Tasnim bliska režimu u Teheranu. Naveli su da su identificirali i uhapsili 111 osoba u 26 pokrajina tokom jedne noći.

Ministarstvo navodi i da je tom prilikom zaplijenjena "značajna količina" oružja.

- Također su identificirana i uhapšena četiri špijuna američkog režima i njegovih posredničkih službi u pokrajinama Hamadan i Zapadni Azerbajdžan - naveli su.

Istakli su da su uhapšene osobe prikupljale i prosljeđivale osjetljive informacije, uključujući lokacije zapovjedništava, opreme i raspored sigurnosnih snaga.

- Ti izdajnici dostavljali su neprijatelju podatke o položajima štaba, opremi i rasporedu sigurnosnih snaga - istakli su.