Sumnja se da je Izrael uspio ubiti Ismaila Hatiba, prvog čovjeka iranske obavještajne službe

Izraelske zračne snage su u noći s utorka na srijedu pokušale ubiti iranskog ministra obavještajne službe Ismaila Hatiba (Esmaeila Khatiba) u zračnom napadu u Teheranu, a izvor za The Jerusalem Post izrazio je uvjerenje da je operacija bila uspješna.

Izvor je istakao da je uvjeren kako je napad postigao svoj cilj, ali da do sada nema konačne potvrde ishoda operacije niti detalja o Hatibovom stanju.

U izvještaju se navodi da je do napada došlo u trenutku pojačanih tenzija, pri čemu je kao meta označen vrh iranskog sigurnosnog aparata. Fotografije s mjesta događaja opisuju kako se dim i plamen uzdižu iznad skladišta naftnih derivata u Teheranu 7. marta 2026. godine, što ilustruje razmjere udara i požara koji je uslijedio.

Iranska strana nije objavila nikakve pouzdane informacije o sudbini Hatiba niti o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti, izvan onoga što se može vidjeti na snimcima s mjesta udara.