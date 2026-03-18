Projektil pao u blizini nuklearne elektrane Bushehr u Iranu, reagovala i ruska agencija

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopćila je da je projektil sinoć pogodio područje u blizini iranske nuklearne elektrane Bushehr, ali da nije izazvao štetu niti je bilo povrijeđenih.

Iz IAEA-e navode da ih je Iran obavijestio kako je projektil u utorak navečer pogodio prostor u blizini elektrane. Prema dostupnim informacijama, postrojenje nije oštećeno, a osoblje nije povrijeđeno.

Incident se dogodio tokom treće sedmice američko-izraelskog rata protiv Irana.

Direktor IAEA-e Rafael Grossi ponovo je apelovao na maksimalnu suzdržanost kako bi se spriječio rizik od moguće nuklearne nesreće.

Ruska državna korporacija za nuklearnu energiju Rosatom osudila je napad, ističući da su nivoi radijacije u okolini elektrane stabilni. Elektranu je prvobitno počela graditi njemačka kompanija 1970-ih godina, dok je projekat kasnije dovršila Rusija.