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Izrael tvrdi: Ubili smo iranskog ministra obavještajnih poslova Esmaila Katiba

Iz Irana još nisu komentirali navode o smrti Katiba

Esmail Katib. AP Photo/Vahid Salemi, File

S. S.

18.3.2026

Ministar odbrane Izraela Israel Kac izjavio je da su ubili ministra obavještajnih poslova Irana Esmaila Katiba.

Prema njegovim navodima, Katib je ubijen u napadima tokom prethodne noći.

Istakao je da je riječ o operaciji usmjerenoj na visokorangiranog zvaničnika iranskog sigurnosnog aparata.

Iz Irana još nisu komentirali navode o smrti Katiba. Katib je bio zadužen za unutrašnju i vanjsku obavještajnu djelatnost, nadzor nad sigurnosnim prijetnjama te koordinaciju s drugim sigurnosnim i vojnim strukturama.

U Iranu je ova ministarska pozicija među najutjecajnijim i direktno je povezana s političkim i vjerskim vrhom države.

Kac je rekao da su on i Netanjahu odobrili vojsci da bez dodatnih saglasnosti nastavi s eliminacijama drugih iranskih zvaničnika koji budu identificirani kao mete.

# IRAN
# ESMAIL KHATIB
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