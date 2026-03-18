Drama u vazduhu: Saudijska Arabija oborila sedam dronova u Istočnoj provinciji

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je presrelo i uništilo sedam dronova koji su ušli u vazdušni prostor zemlje, prenose državni mediji. Saudijska novinska agencija (SPA) citirala je portparola Ministarstva, general- oficira Turkija al-Malikija, koji je naveo da su dronovi oboreni tokom proteklih nekoliko sati u Istočnoj provinciji.

Ovaj incident dolazi u trenutku pojačanih regionalnih tenzija nakon američko-izraelskih udara na Iran.

Prema izvještajima iranske agencije "Sana", Teheran je izveo raketne i dronske napade na više zemalja u regiji, uključujući Saudijsku Arabiju, što je dovelo do ljudskih žrtava i oštećenja infrastrukture.