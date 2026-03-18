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REGIONALNI SUKOB

Aragči: Iranski dronovi gađaju hotele u Zaljevu zbog prisustva američkih vojnika

Gdje god su se američke snage nalazile i gdje god su im bile instalacije, to su bile naše mete, rekao je Aragči

Abas Aragči. Screenshot / YouTube

B. S.

18.3.2026

Iranski šef diplomatije Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da su napadi Irana na urbana područja u susjednim zaljevskim državama rezultat odluke Sjedinjene Američke Države da svoje vojnike izmjeste iz vojnih baza u hotele i druge civilne objekte, poručivši da Teheran ne smatra sebe odgovornim za civilne žrtve.

Ministar vanjskih poslova, Aragči, obratio se na redovnoj konferenciji za novinare u Teheran, gdje je pojasnio stav Irana nakon napada na gradske lokacije u zaljevskim državama.

Naglasio je da ti napadi nisu odgovornost Irana, već posljedica odluke SAD-a da svoje snage premjesti iz vojnih baza u civilne objekte.

 - Nismo se ograničili samo na zvanične baze neprijatelja. Gdje god su se američke snage nalazile i gdje god su im bile instalacije, to su bile naše mete - rekao je Aragči.

Dodao je da su pojedine mete bile u blizini naseljenih područja, ali je insistirao da Iran ne snosi krivicu za to. 

- Neka od tih mjesta su blizu urbanih zona, ali to nije naša odgovornost, već odgovornost Amerike - istakao je.

Prema njegovim riječima, premještanje američkih vojnika iz baza u gradske hotele dovelo je do trenutne situacije u regionu.

Ranije je iranski ambasador pri Ujedinjene nacije u Ženevi, Ali Bahreini, izjavio da Iran cilja isključivo vojne baze i da ne napada civilne objekte u zaljevskim arapskim državama.

Aragči je naglasio i da Iran ne traži prekid vatre sa Sjedinjene Američke Države i Izrael, već potpuni završetak rata na svim frontovima.

Govoreći o Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte, rekao je da će nakon završetka sukoba biti potrebno uspostaviti nova pravila za plovidbu tim važnim pomorskim putem.

- Moramo definirati nove aranžmane za Hormuški moreuz i način na koji će brodovi ubuduće prolaziti, kako bi se dugoročno osigurala sigurna i nesmetana plovidba uz jasna pravila - zaključio je.

# PERZIJSKI ZALJEV
# IRAN
# ABBAS ARAGHCHI
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