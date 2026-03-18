Aragči: Iranski dronovi gađaju hotele u Zaljevu zbog prisustva američkih vojnika

Iranski šef diplomatije Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da su napadi Irana na urbana područja u susjednim zaljevskim državama rezultat odluke Sjedinjene Američke Države da svoje vojnike izmjeste iz vojnih baza u hotele i druge civilne objekte, poručivši da Teheran ne smatra sebe odgovornim za civilne žrtve.

Ministar vanjskih poslova, Aragči, obratio se na redovnoj konferenciji za novinare u Teheran, gdje je pojasnio stav Irana nakon napada na gradske lokacije u zaljevskim državama.

Naglasio je da ti napadi nisu odgovornost Irana, već posljedica odluke SAD-a da svoje snage premjesti iz vojnih baza u civilne objekte.

- Nismo se ograničili samo na zvanične baze neprijatelja. Gdje god su se američke snage nalazile i gdje god su im bile instalacije, to su bile naše mete - rekao je Aragči.

Dodao je da su pojedine mete bile u blizini naseljenih područja, ali je insistirao da Iran ne snosi krivicu za to.

- Neka od tih mjesta su blizu urbanih zona, ali to nije naša odgovornost, već odgovornost Amerike - istakao je.