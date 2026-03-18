Video / Klanjana dženaza u Teheranu za šefove sigurnosnih snaga i Basidža ubijene u američko-izraelskim napadima

U Teheranu je danas klanjana dženaza visokom sigurnosnom zvaničniku Aliju Laridžaniju i šefu snaga Basidž Golamrezi Soleimaniju, koji su ubijeni u izraelskim zračnim napadima.

Iranske vlasti saopćile su da je Laridžani ubijen rano u utorak, zajedno sa svojim sinom Mortezom, pomoćnikom Alirezom Bajatom, kao i više članova osoblja i tjelohranitelja. Istog dana, Islamska revolucionarna garda potvrdila je da je u napadu poginuo i Solejmani, komandant snaga Basidž.

Kako je objavila Press TV, dženazi su prisustvovali brojni zvaničnici i građani, odajući počast ubijenim funkcionerima.

Laridžani i Solejmani ubrajaju se među najviše rangirane zvaničnike koji su ubijeni od početka intenzivnih sukoba između Irana s jedne strane, te Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s druge, koji su eskalirali krajem februara.

Potvrđen atentat

Podsjećamo, u saopćenju koje je sinoć prenijela iranska novinska agencija Mehr News, Vijeće za nacionalnu sigurnost potvrdilo je atentat na Laridžanija.

- Nakon života provedenog u borbi za uzdizanje Irana i Islamske revolucije, konačno je ostvario svoju dugo željenu težnju, odgovorio na poziv istine i ponosno dostigao blagoslovljeni čin mučeništva na frontu - navodi se u saopćenju.

Laridžani je važio za jednog od najutjecajnijih iranskih političara i sigurnosnih zvaničnika. Tokom svoje karijere obavljao je niz ključnih funkcija, uključujući poziciju predsjednika iranskog parlamenta, a bio je i savjetnik vrhovnog vođe Irana za strateška pitanja. Smatran je bliskim državnom vrhu i važnim akterom u donošenju odluka iz oblasti nacionalne sigurnosti.

Rat na Bliskom istoku

Prema dostupnim informacijama, zajednička vojna ofanziva Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran započela je 28. februara, a u dosadašnjim napadima poginulo je oko 1.300 ljudi, uključujući i vrhovnog vođu Alija Hamneija (Ali Khamenei).

Kao odgovor, Iran je pokrenuo niz napada dronovima i raketama na ciljeve u Izraelu, Jordanu, Iraku, kao i u državama Perzijskog zaljeva u kojima se nalazi američka vojna infrastruktura. Ovi napadi izazvali su nove žrtve, veliku materijalnu štetu i ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima i u zračnom saobraćaju.