Johan Sebastijan Bah: 341. godišnjica rođenja slavnog kompozitora

Na današnji dan 1685. godine, rođen je njemački kompozitor Johan Sebastijan Bah (Johann Sebastian Bach), jedan od najznačajnijih u historiji muzike. Za života je bio više cijenjen kao orguljaš nego kao kompozitor i tek je Feliks Mendelson (Felix Mendelssohn) otkrio njegovu vrijednost kad je izveo "Muke po Mateji". Bahova djela su osnova razvitka muzičkih pravaca novijeg doba. Komponovao je više od 300 kantata, fuga, oratorija, preludija, fantazija, tokata, orkestarskih svita, djela za orgulje, klavir, čembalo, violinu, violončelo, klavikord, flautu. Evocirao grandiozne dramske scene Doveo je do vrhunca barokni polifoni stil, usavršivši i produbivši sredstva muzičkog izraza, posebno kontrapunkt, harmoniju i instrumentaciju - njegovo stvaralaštvo je sinteza dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Ogromnom snagom i sugestivnošću evocirao je grandiozne dramske scene i intimne lirske doživljaje. Djela: duhovne kompozicije "Imao sam mnogo jada", "Snažna tvrđava je naš Bog", "Misa u ha molu", "Božićni oratorijum", "Magnifikat", "Muke po Jovanu", "Muke po Mateji", svjetovne kompozicije "Kantata o kafi", "Seljačka kantata", "Francuske svite", "Engleske svite", "Dobro temperovani klavir", "Italijanski koncert", "Goldberg varijacije", "Hromatska fantazija i fuga", šest "Brandeburških koncerata", "Umjetnost fuge", "Trostruki koncert" (za flautu, violinu i klavir). Krajem 1749. godine oslijepio je i njegove posljednje kompozicije bilježio je, prema Bahovom diktatu, njegov učenik Joha Kristof Altnikol (Johann Christoph). Umro je u Lajpcigu 28. jula 1750. godine.

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Umrla Pokahontas, legendarna indijanska princeza 1617. - Umrla Pokahontas (Pocahontas), legendarna indijanska princeza. Bila je kći američkog domorodačkog poglavice Povhatana koja se u Virdžiniji udala za engleskog kolonistu Džona Rolfea (John) te zajedno s njim otišla u Englesku. Smatra se jednom od najpoznatijih osoba među američkim domorocima, te joj je život poslužio kao inspiracija za brojne legende, književna djela i filmove. 1768. - Rođen Žozef Furije (Joseph Fourier), francuski matematičar i fizičar, profesor na Ecole Normale i Politehničkoj školi u Parizu (Ecole Polytechnique). Učestvovao je u Napoleonovom pohodu na Egipat (1798.) i postao guverner Donjeg Egipta. Godine 1822., objavio je djelo „Analitička teorija topline“, koje je posebno značajno u matematičkoj fizici (Fourierovi redovi). Njegovo nedovršeno djelo o matematičkoj analizi određenih jednadžbi dopunio je i objavio 1831. francuski matematičar Henri Navier. Furije je bio sekretar Francuske akademije nauka, član Kraljevskog društva od 1823. i predsjednik vijeća Politehničke škole u Parizu. Po njemu je nazvan jedan krater na Mjesecu. 1839. – Jedan od najpoznatijih ruskih kompozitora Modest Petrovič Musorgski, član kompozitorske grupe "Velika petorica", rođen je na današnji dan. Snažno, originalno i realistički je opisivao narod i ponirao psihološki duboko u likove protagonista. Djela: opere "Boris Godunov", "Hovanščina", "Soročinski sajam", ciklus solo pjesama "Dječija soba", klavirska kompozicija "Slike sa izložbe", orkestarska kompozicija "Noć na golom brdu".

Ivan Goran Kovačić . Enciklopedija.hr Ivan Goran Kovačić . Enciklopedija.hr

Rođen Ivan Goran Kovačić, autor poeme “Jama” 1913. - Rođen Ivan Goran Kovačić, hrvatski književnik, prevoditelj, novinar, publicist i kritičar, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjesnika. Goran je pjesnik i »polja svijetlih i polja tamnih«. »Polja tamna« naziru se u njegovom stvaralaštvu već od prvog objavljenog rada „Sevina tužaljka“, 1929., a tamni motivi smrti, krvi i jeze javljat će se gotovo konstantno i u njegovoj poeziji i u njegovoj prozi, naprimjer, u novelama „Smrt u čizmama“, „Sedam zvonara Majke Marije“, ili u pjesmama „Moj grob“, „Oči Stjepana Radića“, „Leševi putuju“, a kulminirali su u njegovom najzrelijem književnom ostvarenju - u antiratnoj poemi „Jama“, objavljenoj nakon njegove smrti, 1944. godine. 1958. - Gari Oldman (Gary Oldman), engleski glumac, reditelj, scenarista, producent i muzičar, danas slavi 67. rođendan. Na filmu se prvi put pojavio 1982. godine, a 1986. dobio je prvu glavnu ulogu. Glumio je u nizu filmova, obično zlikovce koji loše završe. Jedan film je režirao i napisao scenarij te je 1998. godine dobio nagradu BAFTA za najbolji film. Najpoznatiji je kao Sirius Blek (Black) iz ciklusa o Heriju Poteru (Harry Potter). Oldman je 2018. godine osvojio Oskara za najboljeg glumca u filmu „Darkest Hour“. 1960. - Rođen brazilski automobilski as Ajrton Sena (Ayrton Senna), trostruki prvak svijeta u "formuli 1" – 1988., 1990. i 1991. U Brazilu je imao status nacionalnog heroja i njegova pogibija u maju 1994. na stazi u Imoli, tokom trke za "Gran pri San Marina", doživljena je kao nacionalna tragedija.

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