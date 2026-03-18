Iran najavio napade na naftna postrojenja u Zaljevu

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) upozorio je u srijedu na neizbježne napade na glavna naftna i plinska postrojenja u zemljama Zaljeva, pozivajući civile i radnike da evakuišu područja u blizini ključne energetske infrastrukture, javlja Anadolu.

Prema pisanju iranske poluslužbene novinske agencije Tasnim, IRGC je uputio "hitno upozorenje" građanima i stanovnicima u blizini nekoliko postrojenja u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.

"Legitimne mete"

U saopćenju je navedeno više lokacija koje su opisane kao "direktne i legitimne mete", uključujući rafineriju SAMREF i petrohemijski kompleks Jubail u Saudijskoj Arabiji, plinsko polje Al Hosn u UAE, te petrohemijski kompleks Mesaieed i rafineriju Ras Laffan u Kataru.

IRGC je pozvao civile, stanovnike i zaposlenike da odmah napuste ova područja i bez odlaganja se udalje na sigurnu udaljenost, upozoravajući da bi lokacije mogle biti ciljane „u narednim satima“.

Navedeno je da su ranije upućivana ponovljena upozorenja vladama zaljevskih zemalja, uz optužbe da slijede ono što je opisano kao "opasan put".

Napad na spremnike plina

Upozorenja dolaze nakon što su iranski mediji u srijedu izvijestili o američko-izraelskom zračnom napadu na spremnike plina na iranskom polju South Pars u južnom gradu Asaluyeh, čime je zaustavljena proizvodnja u dvije rafinerije s kombinovanim kapacitetom od oko 100 miliona kubnih metara dnevno.

Napad se dogodio dok SAD i Izrael nastavljaju zajedničku ofanzivu na Iran od 28. februara, u kojoj je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima ciljajući Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima se nalaze američki vojni resursi, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, uz istovremene poremećaje na globalnim tržištima i u avijaciji.