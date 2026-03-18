Tramp: Iran se od svih smatra državom sponzorom broj jedan za teror, mi ih brzo izbacujemo iz posla

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da se Iran brzo "isključuje iz posla" usred eskalacije tenzija na Bliskom istoku, javlja Anadolu.

- Zapamtite, za sve te apsolutne 'budale' vani, Iran se od svih smatra državom sponzorom broj jedan za teror. Mi ih brzo izbacujemo iz posla - napisao je Tramp na svom Truth Social nalogu.

Izrael i SAD nastavljaju zajedničku ofanzivu na Iran od 28. februara, u kojoj je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi.

Uslijed napada došlo je do poremećaja globalnog tržišta i avijacije.