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PREDSJEDNIK SAD

Tramp: Iran se od svih smatra državom sponzorom broj jedan za teror, mi ih brzo izbacujemo iz posla

Zapamtite, za sve te apsolutne "budale" vani, Iran se od svih smatra državom sponzorom broj jedan za teror, rekao je

Donald Tramp. Platorma X

Anadolija

18.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da se Iran brzo "isključuje iz posla" usred eskalacije tenzija na Bliskom istoku, javlja Anadolu.

- Zapamtite, za sve te apsolutne 'budale' vani, Iran se od svih smatra državom sponzorom broj jedan za teror. Mi ih brzo izbacujemo iz posla - napisao je Tramp na svom Truth Social nalogu.

Izrael i SAD nastavljaju zajedničku ofanzivu na Iran od 28. februara, u kojoj je do sada ubijeno oko 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, Jordan, Irak i zemlje Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi.

Uslijed napada došlo je do poremećaja globalnog tržišta i avijacije.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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